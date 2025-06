Hay posibilidad de lluvias: así estará el pronóstico del clima de esta semana corta en el AMBA, según Diego Angeli

Pronóstico del clima del lunes: probabilidad de precipitaciones

Comienza una jornada que podría sorprendernos con algunos bancos de niebla o neblina en el sector suburbano, por lo que preste mucha atención a los datos de visibilidad si le toca andar muy temprano por rutas provinciales. La mañana mostrará cielo cubierto, viento moderado a regular del norte y mínima de 8ºC. Esta vez no contaremos con la salida del sol para revertir el frío matinal y sumaremos chiflete hostil, por lo que será un día gris y algo ventoso. De todos modos, no habrá frío intenso, ya que el viento norte apuntalará al mercurio hasta los 15ºC. La tarde se mostrará más inestable y le abrirá la puerta a algunas lluvias aisladas hasta la noche. Algunos modelos ubican las precipitaciones más temprano que otros, pero todos coinciden en un evento con muy pocos acumulados en los pluviómetros. Los nubarrones bajos ayudarán a cuidar la temperatura nocturna en un cierre con 13ºC, ya sin estimación de precipitaciones.

Pueden darse algunas lluvias aisladas este lunes Ricardo Pristupluk

Pronóstico del clima del martes: se corren los nubarrones

La veleta rotará durante la madrugada para anunciar una débil, pero persistente entrada de aire frío y seco que irá progresivamente limpiando nuestro cielo. Se prevé un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve desde el sur y mínima de 9ºC. Volverá el sol para poder sobrellevar el fresco matinal en una jornada donde la suave circulación de aire frío no desanimará al termómetro. Apoyado en la buena insolación, entregará 16ºC en una tarde muy agradable, soleada y sin viento. La noche cerrará un poco más fresca con 12ºC.

Pronóstico del clima del miércoles: fresco y soleado

El miércoles repetirá el patrón sinóptico del día anterior, donde el sol y el suave aire frío jugarán una pulseada térmica. Se aguarda por una mañana con cielo mayormente despejado, viento leve o calmo y mínima de 8ºC. Por suerte, nuestra masa de aire estará casi quieta para no llevar la sensación térmica más abajo. La tarde ofrecerá mucho sol, poco viento y máxima de 15ºC para configurar otra tarde de invierno amable. La noche mostrará cielo limpio, viento calmo y 12ºC.

Pronóstico del clima del jueves: mañana invernal, noche inestable

El jueves mostrará un amanecer frío, con cielo limpio, viento calmo y 6ºC de piso térmico. Igualmente, no habrá chiflete porque será una mañana de registros de pleno invierno, especialmente en la zona suburbana. El sol no tendrá marca personal de ninguna nube, por lo cual no podrá apoyar al mercurio en su intento de rebasar los 15ºC promediando el día. A media tarde rotará la veleta, lo que arrimará mucha nubosidad desde el río y promoverá una ligera inestabilidad. Algunos modelos dicen que nuestro cielo aguanta, mientras que otros no descartan alguna lluvia aislada al final del día.

Pronóstico del clima del viernes: leve descenso de temperatura

Se sentirá una baja de temperatura en Buenos Aires durante el viernes Ricardo Pristupluk

El viernes soplará el Pampero para dejarnos un firmamento inmaculado, pero pagaremos el servicio de limpieza con un leve descenso de temperatura. Las nubes habrán cuidado la temperatura nocturna para dejarnos un amanecer menos frío, con viento moderado desde el sudoeste y mínima de 8ºC. El viento frío y seco se irá intensificando progresivamente a medida que se corran la nubosidad para dejarnos cielo despejado antes del mediodía. Esta vez el sol perderá frente al viento, que se opondrá más frío y soplará más fuerte, por lo que solo alcanzará los 13ºC. Recién se calmará para la noche, en un cierre sin viento con 12ºC.

Pronóstico del tiempo: borrador del fin de semana

El fin de semana tendrá descenso de aire templado, lo que se traducirá en un leve aumento de la temperatura vespertina, recuperándose a 15ºC para el sábado y un poco más para el domingo. También aumentará mucho la nubosidad, pero sin estimación de lluvias hasta el momento.

Eso es todo, amigos. Así termina la última semana del otoño astronómico: recuerden que el viernes a las 23.42 se producirá el solsticio y será oficialmente invierno en todo el hemisferio sur. Comienza una semana que, a pesar de mostrar mañanas frías, de bufanda y gorros de lana, pondrá en pausa al invierno con tardes soleadas sin máximas bajas. La estación más fría del año debutará sin ninguna demostración de fuerza. En los pronósticos a mediano plazo seguimos a salvo de cualquier embate polar por los próximos diez días.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli