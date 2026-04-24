Clima en ciudad de La Rioja hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 25 de abril, la temperatura rondará entre 15 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Rioja, indica que hoy 25 de abril el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Rioja presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:59.
Pronóstico del tiempo en La Rioja para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
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