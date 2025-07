La temperatura cae estripitosamente: así estará el clima en el AMBA este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: una tarde menos fría

Vuelve el viento norte a la ciudad para desafiar al frío intenso y eso se reflejará en una tímida recuperación de la temperatura, será otra mañana de bufandas y gorros de lana, aunque con una percepción menos hostil que ayer. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento del noroeste que soplará de manera moderada y el termómetro en 9ºC. La tarde ofrecerá un poquito más de temperatura, un par de escalones, hasta los 14ºC, con viento moderado en superficie y con el sol escondido entre las nubes. Si bien la nubosidad y el fresco marcarán el día, no condicionarán a los que quieran salir un rato, solo será cuestión de abrigarse para los chicos que quieran disfrutar de una jornada al aire libre. El viento norte y la nubosidad mantendrán la temperatura en 12ºC durante toda la noche y madrugada.

Clima del viernes: probabilidad de precipitaciones por la mañana

El viernes descenderá aire templado, húmedo e inestable y eso nos dejará en una incertidumbre atmosférica durante toda la mañana. Se espera un amanecer con 12ºC, cielo, nublado y viento leve desde el norte, estaremos expuestos a lluvias aisladas, las probabilidades no son bajas, aunque no se espere nada fuerte. Aquellos que tengan que andar por la calle o moverse a la intemperie hoy pueden quedar a merced de algunas precipitaciones y lloviznas intermitentes en la primera mitad del día, lleve paraguas si tiene miedo de que se le mojen los papeles. Se espera que el mercurio trepe hasta 15°C al promediar el día. El final de la tarde y la noche mostrará mucha menos probabilidad de lluvia, con el cielo completamente nublado y con un giro de veleta para anunciar la llegada de un poderoso frente frío hacia la noche. Abríguense mucho los que tengan que salir porque se derrumba el mercurio al cerrar el día con una estrepitosa caída de temperatura.

Será un fin de semana muy frío Valeria Rotman

Clima del sábado: envueltos en nubes y viento

El sábado marcará el comienzo de un fin de semana para el olvido para aquellos chicos que esperaron por el fin de semana para salir un rato y disfrutar de sus vacaciones. La mañana mostrará 8ºC de mínima con cielo mayormente nublado y ráfagas que van a llevar la sensación térmica a valores mucho más bajos. Las cosas no cambiarán mucho con el correr de las horas. El viento persistirá y configurará una tarde fría, muy ventosa y nublada con el termómetro en los 12°C, como máximo esfuerzo. Será unos de esos días donde el viento se colará por la ventana y lo obligará a estar abrigado dentro de casa. Los que tengan algún plan afuera o alguna salida programada deberán emponcharse y juntar fuerzas para enfrentar el ambiente frío y ventoso. Todo parece indicar que el sábado será un día que invitará a guardarse en casa. Las cosas no cambiarán a la noche en un cierre con 9ºC, el que quiera salir que se vista como si tuviera que partir a una expedición al Polo Norte.

Clima del domingo: el invierno se florea

La jornada dominical conservará el viento fuerte en superficie, nos privará del sol y desalentará a los chicos a planificar actividad al aire libre. Se espera una mínima de 7ºC, con percepción aún más baja por el viento frío, abríguense mucho los que vayan a comprar las facturas o el diario. Será una jornada donde el termómetro volverá a tenerlas todas en contra, sin aporte solar y con viento frío en superficie. La veleta rotará al promediar el día hacia el este, pero no logrará evitar una tarde invernal de 11ºC, ya sin ráfagas. De esta manera se termina de redondear un fin de semana para el olvido para los chicos que querían salir y para los padres, que tendrán que padecerlos en su casa, y una bendición para todos aquellos que quieran ponerse al día con las series y maratonear.

Se viene un fin de semana fresco, ventoso y con lluvias leves

Spoiler alert: el pronóstico del tiempo para la semana que viene

La semana entrante muestra al lunes como el único día de circulación de aire frío, tendremos descenso de aire templado desde el miércoles hasta el domingo, por lo que se espera que la temperatura suba de manera sostenida con el correr de los días hasta salir del frío intenso. Podría llover en la madrugada del lunes y parte del jueves.

Eso es todo amigos, el invierno vuelve con fuerza a partir del viernes a la noche para dejarnos un fin de semana que no invitará mucho a salir. Malas noticias para los padres que no deberán perder la cordura cuando el encierro de los niños derive en permanentes guerras de almohadas. Puede ser una buena oportunidad para sacar algún viejo juego de mesa del fondo del armario o rezarle la PlayStation. Por otro lado, muchos podrán entregarse al ostracismo, hacer pochoclos y ponerse al día con una serie. No desaproveche la oportunidad y vaya pensando en algo, las bajas temperaturas del domingo piden ser combatidas con todo el arsenal gastronómico invernal, desde locros hasta guisos y sopas. Se viene un fin de semana gris, ventoso y frío como melancólica despedida a Ozzy Osbourne, donde el viento fuerte se llevará las ilusiones de un fin de semana soleado y cálido para los chicos.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli