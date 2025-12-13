¿Llueve en Buenos Aires este sábado 13 de diciembre?

De cara a un nuevo fin de semana, varias personas se preguntan si llueve en Buenos Aires hoy, sábado 13 de diciembre. Conocer el pronóstico del tiempo de este fin de semana en el AMBA permite anticipar y organizar diferentes actividades. De esa forma, se puede decidir si conviene que sean al aire libre o si es mejor postergar los planes.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado arrancará algo nublado y el tiempo irá desmejorando a partir de la tarde, franja horaria en que se anticipan entre 10% y 40% de precipitaciones. Incluso a la noche, se darán tormentas aisladas. Igualmente, se esperan altas temperaturas: llegará a hacer 33°C de máxima y 25°C de mínima.

En tanto, el domingo también estará marcado por la lluvia: durante la mañana habrá tormentas aisladas, mientras que se darán algunos chaparrones a la tarde y a la noche. De todos modos, se percibirá una baja significativa de la temperatura, puesto que habrá quedará en 24°C. Por lo tanto, el fin de semana no estará a salvo de precipitaciones, lo que puede impedir algún viaje u actividad al aire libre.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el fin de semana

El SMN adelanta en su sitio oficial que, después de las altas temperaturas de este viernes, el clima cambiará a partir del sábado 13 de diciembre, cuando la inestabilidad aumente por la tarde y noche. De todos modos, se sentirá con más fuerza durante el domingo 14, donde las temperaturas descenderán considerablemente y será el día más inestable con alta probabilidad de lluvia y tormentas aisladas.

El pronóstico del tiempo en Buenos Aires para los próximos siete días SMN

A continuación, el pronóstico día a día en Buenos Aires para el segundo fin de semana de diciembre, entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre: