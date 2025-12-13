¿Llueve en Buenos Aires este sábado 13 de diciembre?
A partir de la tarde se darán tormentas aisladas en el AMBA; se espera que las precipitaciones sigan durante todo el domingo
- 3 minutos de lectura'
De cara a un nuevo fin de semana, varias personas se preguntan si llueve en Buenos Aires hoy, sábado 13 de diciembre. Conocer el pronóstico del tiempo de este fin de semana en el AMBA permite anticipar y organizar diferentes actividades. De esa forma, se puede decidir si conviene que sean al aire libre o si es mejor postergar los planes.
De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado arrancará algo nublado y el tiempo irá desmejorando a partir de la tarde, franja horaria en que se anticipan entre 10% y 40% de precipitaciones. Incluso a la noche, se darán tormentas aisladas. Igualmente, se esperan altas temperaturas: llegará a hacer 33°C de máxima y 25°C de mínima.
En tanto, el domingo también estará marcado por la lluvia: durante la mañana habrá tormentas aisladas, mientras que se darán algunos chaparrones a la tarde y a la noche. De todos modos, se percibirá una baja significativa de la temperatura, puesto que habrá quedará en 24°C. Por lo tanto, el fin de semana no estará a salvo de precipitaciones, lo que puede impedir algún viaje u actividad al aire libre.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para el fin de semana
El SMN adelanta en su sitio oficial que, después de las altas temperaturas de este viernes, el clima cambiará a partir del sábado 13 de diciembre, cuando la inestabilidad aumente por la tarde y noche. De todos modos, se sentirá con más fuerza durante el domingo 14, donde las temperaturas descenderán considerablemente y será el día más inestable con alta probabilidad de lluvia y tormentas aisladas.
A continuación, el pronóstico día a día en Buenos Aires para el segundo fin de semana de diciembre, entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre:
- Viernes 12 de diciembre: este día será uno de mucho calor, donde la temperatura máxima alcanzará los 34°C y la mínima los 20°C. Durante la tarde y la noche, el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos se mantendrán leves y oscilarán entre 13 y 22 km/h, con dirección predominantemente del suroeste.
- Sábado 13 de diciembre: se espera un día caluroso con una máxima de 33°C y una mínima de 23°C. Si bien la mañana estará algo nublada o parcialmente soleada, la inestabilidad llegará por la tarde y noche, donde se registra una probabilidad de precipitación del 10% al 40%, con posibles tormentas aisladas. A lo largo de la jornada, el viento aumentará su intensidad, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente por la noche.
- Domingo 14 de diciembre: la temperatura descenderá notablemente en esta día, con una máxima de 24°C y una mínima de 19°C. Esta jornada será el más inestable del fin de semana, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá entre el 40% y el 70% a lo largo de todo el día. Se espera que se den tormentas aisladas a la mañana,pero a la tarde se calmará y habrá algunos chaparrones. Los vientos serán leves a moderados, con velocidades de 7 a 12 km/h.
- 1
El peligro invisible del verano: cómo se forman los “chupones de mar” que sorprenden en las playas argentinas
- 2
Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización de Cancillería
- 3
Nelson Castro: su dura infancia, la frase de sus padres que lo marcó y cómo la música guió su vida
- 4
Arica, la ciudad de Chile donde desembarcó el crimen organizado: centro de torturas, hallazgos del horror y una frontera caliente