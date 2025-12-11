Vuelven las lluvias y traen alivio para el calor intenso: cómo estará el clima este fin de semana, según Diego Angeli

Clima del jueves: caluroso, pesado e inestable

Amigos, hasta aquí llegó la tregua térmica porque este jueves promete devolvernos a la zona veraniega del termómetro. Con un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del noroeste, la mínima de 20ºC avisa que ya se puede salir de casa directamente en manga corta. Se espera una jornada de mucha amplitud térmica: el mercurio trepará hasta una máxima de 32ºC para ofrecer una tarde de calor veraniego y alta sensación térmica, puesto que la humedad acentuará la percepción del calor. Se espera un día que mantenga la inestabilidad, por lo que todas las franjas horarias estarán expuestas a alguna tanda de lluvias, especialmente la tarde que podría mostrar alguna tormenta aislada. Se espera un cierre templado con 24ºC, menos viento y la nubosidad retirándose después de la medianoche.

Hasta que lleguen las lluvias del domingo, habrá un calor intenso en el AMBA

Clima del viernes: tarde de calor intenso

Se acabará la inestabilidad en el estuario, se irán los nubarrones y nos devolverán al sol para llevarnos a una tarde de calor intenso. El amanecer mostrará cielo mayormente despejado y viento moderado desde el noroeste, con la mínima que largará bastante arriba desde 22ºC. Luego empezará la carrera del termómetro en busca de una tarde que podría sentirse agobiante para los que tengan que moverse por la vía pública. El viento caliente y el sol empujarán la temperatura hasta 34ºC, que con la alta humedad y en la exposición al sol podrían sentirse sofocantes. En tanto, será una noche templada, térmicamente incómoda en un cierre con 29ºC, donde el ventilador deberá dejarlo todo.

Clima del sábado: tarde de pileta y la noche en duda

El sábado hará las delicias de la afición veraniega porque entregará un día de pileta. Se prevé un amanecer con cielo limpio, viento leve del noreste y mínima de 23ºC. El sol y la circulación de aire caliente apuntalarán al mercurio hasta valores estivales para aquellos que quieran planificar actividad al aire libre. Se espera una tarde un poco más nubosa, con 33ºC y el viento empezando una lenta rotación al sudoeste. El desalojo de esta masa de aire, caliente y húmeda comenzará a la noche cuando ya esté soplando el Pampero, frío y seco. El final del día mostrará baja probabilidad de precipitaciones, pero todos los modelos de simulación aconsejan volver temprano.

El sábado será un día ideal para una tarde en la pileta Morsa Images - Digital Vision

Domingo: importante descenso de temperatura

Llegará el alivio desde temprano en una mañana que puede mostrar lluvias hasta el mediodía. Se estima un amanecer inestable, con cielo mayormente nublado, poco viento y la mínima retrocederá hasta los 19ºC. La segunda mitad del día recobrará la estabilidad con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sur y máxima de 26ºC en una brutal caída de la temperatura. Todavía hay divergencias en cuanto al comportamiento atmosférico después del mediodía: algunos modelos son un poco más pesimistas y no descartan que la lluvia se extienda de manera débil por la tarde.

Borrador del fin de semana

Se repetirá la curva térmica de las últimas semanas, con máximas tranquilas hasta el miércoles, inclusive. A partir del jueves subiría progresivamente la temperatura sin llegar a valores sofocantes. No se esperan lluvias hasta el sábado por la mañana.

Eso es todo, amigos. Si bien se retiran los nubarrones, la vuelta del sol significará una buena noticia. De todos modos, por suerte hoy la nubosidad nos garantizará buenas cuotas de sombra. Otra buena noticia es que la última tarde de calor intenso quedará enmarcada en el comienzo del fin de semana, por lo que mucha más gente podrá disfrutar de una tarde plenamente veraniega en vez de padecerla. El alivio llegará el domingo y nos quedará la incertidumbre si se podrá salvar la tarde dominical. Los pronósticos a mediano plazo no muestran olas de calor para los próximos diez días, aunque se intercalarán algunos días aislados con temperaturas altas, aunque sin llegar al calor extremo. Hasta el momento el verano meteorológico la viene sacando bastante barata, incluso al mostrar amaneceres térmicamente muy agradables. No se pierdan el reporte del lunes, seguramente tengamos los primeros garabatos para la Nochebuena.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli