Clima de hoy en EE.UU.: nieve de Illinois a Nueva York y las alertas del fin de semana del 12 al 14 de diciembre

Mientras la costa oeste de Estados Unidos experimenta valores térmicos inusualmente elevados, el centro y el noreste afrontarán condiciones invernales marcadas por nevadas, ráfagas fuertes y temperaturas extremadamente bajas. La información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipa un panorama diverso que afectará a millones de personas entre este viernes 12 y el domingo 14 de diciembre.

Cambios bruscos en las temperaturas en Estados Unidos

A partir de este viernes, se instalará un patrón atmosférico muy amplificado sobre América del Norte. Según detalló el NWS, una dorsal en niveles medios y altos dominará sobre el oeste, mientras que un extenso sistema de baja presión se consolidará sobre el centro y el este. Ese contraste favorecerá temperaturas muy dispares de una región a otra, con calor récord en varios estados occidentales y frío intenso sobre las llanuras del norte y el Medio oeste.

El aire ártico avanzará desde Canadá hacia las Dakotas, Minnesota y Wisconsin, donde las máximas vespertinas se ubicarán entre 20°F y 30°F por debajo de lo habitual NWS

En las zonas que abarcan la costa oeste, el suroeste, el Gran Cuenca, las montañas Rocosas y sectores de las Llanuras del Sur, las marcas térmicas se ubicarán muy por encima de los promedios para la época.

Se prevé que tanto las máximas diurnas como las mínimas matutinas puedan quebrar registros históricos entre este viernes y el sábado, especialmente en regiones de California y en el suroeste.

En el extremo opuesto del país norteamericano, el aire ártico avanzará desde Canadá hacia las Dakotas, Minnesota, Wisconsin y otros sectores del norte central entre este viernes y el sábado.

Allí, las máximas vespertinas se ubicarán entre 20°F y 30°F por debajo de lo habitual. Este desplome térmico podría derivar en nuevas marcas mínimas para las temperaturas máximas del día, sobre todo el sábado en las llanuras del norte y el valle superior del Misisipi.

Hacia el domingo, la irrupción gélida alcanzará el valle del Ohio y el valle del Tennessee, donde también podrían registrarse valores excepcionalmente bajos.

Nevadas en EE.UU.: desde las llanuras del norte hasta los Apalaches

La interacción entre el aire muy frío y una perturbación en niveles medios originará una franja extensa de nieve que se extenderá en distintas fases durante todo el fin de semana. El NWS anticipó que este viernes, las nevadas se desplazará desde las llanuras del norte hacia el valle medio del Mississippi, con acumulaciones que se intensificarán con el paso de las horas. Para el sábado, el sistema avanzará sobre el Medio oeste y, posteriormente, sobre sectores de los Apalaches centrales.

Se esperan nevadas en distintos puntos de Estados Unidos y rigen alertas por la peligrosidad que pueden generar en los caminos Nam Y. Huh� - AP�

Avisos de Clima Invernal vigentes desde este viernes en EE.UU.

A lo largo de Estados Unidos, varias oficinas regionales del NWS mantienen vigentes avisos por condiciones invernales que afectarán desde la mañana de este viernes hasta el sábado:

Centro, norte y este de Illinois: desde la madrugada del viernes, un aviso por nieve se mantendrá activo hasta la tarde, con acumulaciones adicionales de hasta una pulgada (dos centímetros). La advertencia incluye áreas como Springfield, Champaign, Bloomington, Danville, Chicago y Lawrenceville. La combinación de nieve ligera y pavimentos helados dificultará la movilidad durante las primeras horas del día.

desde la madrugada del viernes, un aviso por nieve se mantendrá activo hasta la tarde, con acumulaciones adicionales de hasta una pulgada (dos centímetros). La advertencia incluye áreas como Springfield, Champaign, Bloomington, Danville, Chicago y Lawrenceville. La combinación de nieve ligera y pavimentos helados dificultará la movilidad durante las primeras horas del día. Región de Montana (Livingston y Northern Park): un Aviso de Clima Invernal continuará activo hasta las primeras horas del viernes. Se espera una mezcla de precipitación invernal, con episodios de lluvia congelante.

un Aviso de Clima Invernal continuará activo hasta las primeras horas del viernes. Se espera una mezcla de precipitación invernal, con episodios de lluvia congelante. Condado de Boyd, Nebraska: a partir de las 21 hs de este viernes y hasta el mediodía del sábado regirá un aviso por nevadas. Las acumulaciones totales se ubicarán entre una y tres pulgadas (dos a siete centímetros). Las carreteras quedarán resbaladizas y requerirán extrema precaución para circular.

a partir de las 21 hs de este viernes y hasta el mediodía del sábado regirá un aviso por nevadas. Las acumulaciones totales se ubicarán entre una y tres pulgadas (dos a siete centímetros). Las carreteras quedarán resbaladizas y requerirán extrema precaución para circular. Iowa, Nebraska y Dakota del Sur: desde la medianoche del viernes hasta el mediodía del sábado, la nieve se intensificará sobre amplias zonas del noroeste y centro-oeste de Iowa, el noreste de Nebraska y diversas áreas de Dakota del Sur.

desde la medianoche del viernes hasta el mediodía del sábado, la nieve se intensificará sobre amplias zonas del noroeste y centro-oeste de Iowa, el noreste de Nebraska y diversas áreas de Dakota del Sur. Kentucky, Virginia y Virginia Occidental: en estas regiones se mantendrán condiciones invernales hasta la tarde del viernes. Se prevé que la nevada adicional llegue hasta dos pulgadas (cinco centímetros), con impactos significativos en puentes, pasos elevados y rutas.

en estas regiones se mantendrán condiciones invernales hasta la tarde del viernes. Se prevé que la nevada adicional llegue hasta dos pulgadas (cinco centímetros), con impactos significativos en puentes, pasos elevados y rutas. Dakota del Norte (zona central): hasta las primeras horas del viernes, persistirá un Aviso de Clima Invernal por nieve levantada por el viento. Si bien no se esperan acumulaciones adicionales significativas, las ráfagas alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 km/h). La visibilidad reducida, sumada al pavimento resbaladizo, representará un riesgo considerable para la conducción.

hasta las primeras horas del viernes, persistirá un Aviso de Clima Invernal por nieve levantada por el viento. Si bien no se esperan acumulaciones adicionales significativas, las ráfagas alcanzarán hasta 40 millas por hora (64 km/h). La visibilidad reducida, sumada al pavimento resbaladizo, representará un riesgo considerable para la conducción. Indiana (porción central y sur del estado): hasta la mañana del viernes, continuará la presencia de nieve con acumulaciones adicionales de hasta una pulgada (dos centímetros). Se prevén dificultades en el tránsito.

Nieve sobre los Grandes Lagos: zonas de Nueva York que se verán afectadas

Las intensas nevadas asociadas al paso inicial del aire frío disminuirán en las zonas a sotavento de los Grandes Lagos durante este viernes. No obstante, el NWS anticipó que volverán a fortalecerse entre la noche del sábado y el domingo, cuando un nuevo ingreso de aire ártico y vientos del noroeste aumenten el contraste térmico sobre las aguas del lago.

La nieve por efecto lago se hará presente en distinto puntos del estado de Nueva York, con acumulaciones que se sumarán a las que ya se presentan en los suelos NWS

Esta combinación reactivará las bandas de nieve, que podrían volverse persistentes y generar acumulaciones importantes en sectores tradicionales del efecto lago.

Debido a estas condiciones, se activaron alertas de nieve por efecto lago en distintos puntos del estado de Nueva York: