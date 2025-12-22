¿Llueve en Navidad? Este es el pronóstico del clima en el AMBA para esta semana de las Fiestas

Esta será la primera semana de calor intenso en Buenos Aires, que culminará en un alivio pasajero para Navidad.

Clima del lunes: nubes, humedad y calor

Para hoy se espera una mañana inestable, con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 22ºC. La jornada transcurrirá bajo un manto de frondosa nubosidad, aunque la probabilidad de lluvia es muy baja, alguna precipitación breve en cualquier franja del día no se apartaría del guion atmosférico de hoy. Será una jornada térmicamente tranquila gracias a la cobertura nubosa y el viento fresco, esperemos que el aporte de aire desde el río no nos deje alta humedad relativa, que separe mucho la sensación térmica con respecto a lo que nominalmente marque el termómetro. La tarde se mostrará calurosa, pero sin estridencias. El mercurio llegará a los 29ºC, se conservará el cielo mayormente cubierto y se intensificará el viento, lo que se sentirá como un alivio. Hacia la noche comenzará una lenta rotación de veleta, ya con viento desde el este en un cierre con 23ºC con probabilidad de lluvias un poco más alta durante la madrugada.

Clima del martes: ascenso de temperatura

El martes mostrará un amanecer con mucha nubosidad, viento calmo o leve desde el este y el mercurio en 22ºC. La nubosidad se disipará con el transcurso de la mañana, el viento completará su rotación para empezar a soplar desde el noreste y todo estará servido para ir por una tarde de calor intenso. Al promediar el día el verano hará las delicias de los amantes del género exhibiendo 32ºC, que bajo el rayo del sol y la humedad imperante podrían sentirse duros para todo aquel que le toque andar por la calle. Algunos lo disfrutarán, otros lo padecerán, pero el martes inaugurará una breve saga de altas temperaturas, con la vuelta de los registros nocturnos templados en un cierre con 27ºC. Lamentablemente, el descenso de aire caliente dejará colgada la temperatura en esos valores toda la noche, lo que obligará al ventilador a dejarlo todo.

Llegó el calor a la ciudad Hernan Zenteno

Clima del miércoles: Nochebuena calurosa

El miércoles será otro día de calor fuerte, pero no se preocupe, el alivio ya estará en camino. El amanecer proyecta 26ºC dando cuenta que dejará atrás una noche térmicamente espantosa, con cielo algo nublado y viento calmo. Se prevé una tarde de sol y altas temperaturas, con el viento desde el litoral como un caloventor para empujar al mercurio hasta 33ºC vespertinos y darle forma a otro día térmicamente difícil, por suerte con mucha menos gente en el trabajo. La noche mostrará una progresiva desmejora hasta llegar a tener cielo mayormente cubierto. Se esperan 29ºC a la hora de la cena —en el conurbano un poco menos—, así que que no falte el hielo en la mesa. Hacia la medianoche se estiman 27ºC y los primeros soplos de aire frío que nos dejarán una ligera inestabilidad. Pasado el brindis, alguna lluvia cortita y débil no desentonaría lo que nos tendrá atentos desde hoy hasta Nochebuena que el escenario de inestabilidad no se fortifique ni se adelante.

Clima del jueves: afloja el calor

Por suerte, el jueves mostrará un descenso de la temperatura, dejándonos un ambiente muy agradable para Navidad. Se espera un amanecer con viento moderado desde el sudeste, cielo mayormente nublado y mínima de 21ºC. Con el transcurso de la mañana se retirará la nubosidad baja y media para que vuelva el sol, el viento soplará desde el este para dejarnos un mediodía térmicamente muy agradable con 27ºC. La tarde ofrecerá cielo algo nublado y máxima de 29ºC para configurar una jornada de muy buenas condiciones meteorológicas para los que quieran planificar actividad al aire libre. Se volverá a moderar la temperatura nocturna en un cierre con 24ºC, cielo despejado y viento suave.

Clima del viernes: tarde de sol y calor

Después de la tregua térmica de Navidad, volverá a soplar aire caliente en el estuario para que vuelva subir la temperatura. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento leve del noreste y mínima de 22ºC. La mañana transcurrirá con mucho sol, con el viento intensificándose para que el mercurio se dispare cerca del mediodía y vaya en busca de una tarde de calor veraniego. Se esperan 32ºC de máxima con un poco más de nubosidad al final del día. Hacia la noche tendríamos ráfagas intermitentes desde el norte, lo que nos dejará una noche térmicamente molesta con 28ºC. Por suerte un frente frío estará en camino irrumpiendo en la madrugada con varias tandas de lluvia, algunas podrían ser muy activas, atención los que salgan y vuelvan tarde.

Borrador del fin de semana: el clima para el fin de semana

El sábado mostraría lluvias por la mañana, con cielo nublado, viento fuerte desde el sur y 21ºC de piso térmico. La tarde parece a salvo, con la vuelta del sol, inclusive con el mercurio escalando hasta 30ºC a pesar de la circulación de aire frío. El domingo se proyecta soleado y tendrá viento frío, con una máxima un poco más baja.

Recién el sábado llovería fabian-marelli-11419

Eso es todo, amigos. Ya se produjo el solsticio de verano y oficialmente rige la nueva estación en el hemisferio sur. Si bien tendremos varias tardes de calor intenso esta semana, no se puede considerar un comienzo hostil del período estival. Más allá de que la lupa quede posada en las máximas, será la temperatura nocturna la que defina si una jornada se vuelve térmicamente insoportable, y por suerte esta semana tendremos una sola noche difícil, la del martes. La Nochebuena se perfila calurosa y nos tendrá mirando el radar a la medianoche en la ciudad de Buenos Aires, por lo que es posible que en algunas ciudades del centro de la provincia tengan que meter la mesa adentro para el brindis. De todas formas, se tratará de un escenario de lluvia corta y débil y hay modelos que no muestran ni una sola gota.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli