Lluvia, frío y nubes: así estará el pronóstico del clima de este fin de semana en el AMBA, según Diego Angeli

Pronóstico del jueves: historias mínimas

Hoy volveremos a someternos al viento frío durante varias horas, lo que cortará la recuperación térmica después del pulso polar del lunes. Se espera un amanecer con cielo parcialmente nublado y una mínima de 2ºC en el área metropolitana y de 1ºC en el sector suburbano. Esta vez habrá muy poco viento para no llevar la sensación térmica aún más abajo, pero podemos esperar percepción bajo cero suburbana. En ese sentido, no habrá clemencia térmica para los laburantes de la primera hora y se suma otro inicio de jornada muy frío, con posibles heladas y parabrisas congelados en los sectores más descampados. Tendremos nubosidad variable durante todo el día, con más cobertura por la mañana y más claros después del mediodía. En las primeras horas de la tarde rotará la veleta para anunciar la entrada de aire menos frío desde el oeste para permitir que el mercurio se estire hasta los 14ºC, lo que moldeará un día de marcada amplitud térmica. La noche cerrará con cielo algo nublado, viento leve y 8ºC.

Pronóstico del viernes: mañana fría, tarde agradable

El viernes habrá una tarde soleada y no tan fría (Fuente: Pexels)

El viernes anexará otro casillero a la saga de mañanas con muy baja temperatura. Se prevé un amanecer con 4ºC, viento leve desde el oeste y cielo ligeramente nublado. La masa de aire quieta y la escasa nubosidad permitirán que el sol nos saque del frío rápidamente para llevarnos a un ambiente térmicamente menos hostil mucho antes del mediodía. Se espera una tarde soleada y el viento rotará para aportar aire más templado desde el noroeste. De esa forma, se configurará una tarde apenas fresca, con el termómetro entregando 15ºC. El viento conservará su cuadrante para no dejarnos un descenso tan marcado de temperatura en la noche con un cierre de 10ºC.

Pronóstico del sábado: vuelven las nubes

La mañana del sábado llegará un masivo ingreso de nubosidad que se mantendrá durante todo el día. Se estima un amanecer menos frío, con viento leve y el mercurio iniciando la cuenta desde 7ºC. Será una jornada con poco sol, pero no habrá estimación de precipitaciones a pesar de la frondosa nubosidad. La veleta irá girando lentamente para entregar viento desde el este de manera moderada. Con aire fresco desde el río y sin aporte solar, el termómetro no podrá aspirar a más de 14ºC. Hacia la noche se completará la rotación de viento con la entrada de un frente frío que se anunciará con ráfagas intermitententes desde el sudeste. Los que quieran salir, abríguense mucho y no vuelvan tarde. Se espera un marcado descenso de temperatura a partir de la medianoche, con probabilidad de lluvias durante toda la madrugada.

Clima del domingo: otro cachetazo polar

La entrada de frentes fríos durante este fin de semana, hará que se sienta una montaña rusa térmica en el AMBA

Seguiremos en esta montaña rusa de temperaturas y el domingo será el momento de irnos en picada. Desde muy temprano soplará aire muy frío para dejarnos una mañana con cielo cubierto, viento fuerte, probabilidad de lluvias y 6ºC de piso térmico. Algunos modelos ubican precipitaciones más aisladas por la mañana y más continuas por la tarde, mientras que otros señalan el comienzo del día con los mayores acumulados. Lo cierto es que todos los corridos de simulación auguran precipitaciones como consecuencia del embate de aire helado. Poco podrá hacer el termómetro, que se recortará en 10ºC y moldeará una tarde fría e inestable, casi invitando a quedarse en casa.

Spoiler alert

Malas noticias para los friolentos: la circulación de aire frío continuará por tres días más, dejándonos mínimas de 3ºC y máximas de 11°C. En el mejor de los casos, se afirmará una ola polar, pero, por suerte, sin viento fuerte para no hacer peor las cosas. Si bien empezamos a estar un poco más entrenados con los amaneceres fríos, todavía no enfrentamos un escenario de tantos días consecutivos con máximas tan bajas.

Eso es todo, amigos. Seguiremos con el sube y baja del mercurio por una nueva entrada de aire frío para hoy y otra pactada para el domingo. Se viene un fin de semana sin sol y, a la hora de elegir un día para planificar actividad al aire libre, por lejos es mejor el sábado. La jornada dominical puede invitar a ponerse al día con alguna película o serie, entre otras cosas. Seguirán las mañanas de guantes, gorro y bufanda, pero por suerte sin ráfagas que nos dejen tiritando de frío en la parada del bondi.

¡Hasta la semana que viene!

