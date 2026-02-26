Clima en San Rafael hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de febrero, la temperatura rondará entre 16 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Rafael, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Rafael presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:13 y se pone a las 20:03.
Pronóstico del tiempo en San Rafael para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas
Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:
- Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
- Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
- Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
- En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
- Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
- 1
El fiscal Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
- 2
El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
- 3
Dólar oficial y blue en vivo: cuánto cotizan hoy, jueves 26 de febrero
- 4
Caso $LIBRA: un peritaje oficial detectó intercambios entre Milei y Novelli, que eliminó mensajes