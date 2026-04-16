Hay alerta amarilla por lluvias para este jueves 16 de abril: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias que afectarán principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante este jueves 16 de abril. Tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires se espera una jornada con precipitaciones de variada intensidad pero sin actividad eléctrica.

En CABA las lluvias arrancarán a partir de la madrugada del jueves y se extenderán, al menos, hasta las 19 horas. El reporte del SMN indica que el cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada y con leves ráfagas de viento. La actividad eléctrica está descartada.

Para el territorio porteño se avizora una temperatura que oscilará entre los 19° y los 23° C. Durante la noche del jueves se espera un leve descenso térmico, que podría ubicarse en los 17° C a partir de la madrugada del viernes. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

El panorama climático para este jueves, según el SMN

En la provincia de Buenos Aires el cuadro de situación es bastante similar, indicó el ente meteorológico nacional. El área de la costa bonaerense comprendida entre Mar del Tuyú y Miramar será la más castigada por las lluvias.

Lo mismo ocurrirá en los distritos bonaerenses que lindan con la provincia de Santa Fe. Allí, las lluvias se concentrarán principalmente en Colón, Rojas, Junín y Pergamino.

El SMN prevé una temperatura mínima de 18° C para el territorio bonaerense, mientras que la máxima se colocará en 22° C. Se estiman acumulaciones de agua de hasta 80 mm.

Las precipitaciones volverían el domingo

El alerta amarilla emitido por el ente comprende posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Por lo cual se recomienda evitar actividades al aire libre.

En ambos distritos, el buen tiempo regresaría recién a la madrugada del sábado. Pero para el arranque del domingo se espera un nuevo temporal de lluvias.

Lluvias en el interior del país

De acuerdo a la red oficial de medición del SMN, las lluvias que arrancaron en la madrugada del martes se extendieron a lo largo de todo el centro y norte del país.

A partir de las estimaciones del ente, la zona de mayor afectación se extendió entre el núcleo de la región Pampeana y la zona litoraleña comprendida por Resistencia, Corrientes y Formosa.

Reconquista, al norte santafesino, terminó liderando el podio con una acumulación de agua de 143 mm. Este valor es representativo de una de las zonas más comprometidas del país durante la última jornada. Por otra parte, en el sudeste de Santiago del Estero, los reportes indicaban una acumulación de 200 mm.

La segunda ciudad del ranking oficial del SMN fue Resistencia, Chaco, con 124 mm. En la misma provincia, la localidad de Roque Sáenz Peña reflejaba valores de 104 mm. En tanto en la ciudad Corrientes 79mm y 81 mm en Formosa.

En la región pampeana entre el noreste de La Pampa y el centro oeste de Buenos Aires, se reportaron lluvias estáticas y abundantes entre la tarde y noche del martes, con anegamientos en localidades como coronel Suarez e Intendente Alvear.

Toda esta región registró en pocas horas entre 50 y 100 mm en general, con un pico máximo a nivel oficial de 110 mm en la localidad bonaerense de Pehuajó.