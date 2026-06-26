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Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Oberá para el 27 de junio
El pronóstico del tiempo para Oberá para el 27 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 27 de junio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 17:56.

Pronóstico del tiempo en Oberá para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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