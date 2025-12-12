LA NACION

Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de diciembre, la temperatura rondará entre 14 y 26;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 13 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 13 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 22 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:00 y se pone a las 20:52.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

