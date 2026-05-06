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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 7 de mayo, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 7 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 7 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 7 de mayo el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:20 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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