Pronóstico: ¿cómo estará el tiempo en la primera semana de abril 2023?

escuchar

Lunes: mañana inestable

El lunes será la única jornada que ofrezca alguna probabilidad certera de lluvia, por lo que esas serán las últimas horas del período de inestabilidad en el que estamos. Algunos modelos señalan que para el amanecer estaría todo liquidado, aunque otras simulaciones extienden la probabilidad de lluvias débiles y aisladas hasta el mediodía, así que hay esperanza de que todos lleguen secos al trabajo y a las aulas. Además, se estima una mañana térmicamente agradable, con el mercurio saliendo desde los 17ºC, cielo nublado y viento leve desde el noreste. La veleta se moverá al sudeste para anunciar viento frío y soplará levemente después del mediodía, lo que pinchará al termómetro —que encima no tendrá respaldo solar—, por lo que la máxima se recortaría en 23ºC. La noche cerrará con cielo mayormente nublado y 19ºC, lo que nos obligará a sacar las mantas que pusimos en el derrumbe térmico del fin de semana.

Martes: las nubes no se van

El martes conservará los nubarrones en una mañana con cielo mayormente nublado, viento leve desde el este y una mínima de 16ºC. La frondosa nubosidad y el viento desde el este desanimarán al mercurio para entregarnos otro día de otoño sin frío y calor suave vespertino. Se espera una tarde un poco más inestable, con cúmulos bajos cargados, aunque baja probabilidad de precipitaciones y una máxima muy agradable de 25ºC. La noche permitirá mantener la estufa y el ventilador apagados en un cierre templado con 21ºC.

El miércoles habrá menos nubosidad Archivo

Miércoles: vuelve el sol

Para el miércoles, se espera un poco menos de nubosidad. Este podría convertirse en uno de los pocos días de la semana que muestre algunos pasajes soleados e, incluso, podría haber una tarde con algunas horas de cielo mayormente despejado, por lo que será un día estable de punta a punta, lo que aleja toda probabilidad de lluvia. Seguiremos lejos del frío matinal, con un amanecer con 18ºC en una jornada algo ventosa que puede justificar alguna campera liviana a pesar de los 25ºC vespertinos. La noche cierra con 21ºC, una importante intensificación del viento y aumento de la nubosidad.

Jueves: lejos del frío

El jueves tendrá un comienzo con viento desde el noreste que, junto a la nubosidad baja, volverá a ofrecer otro amanecer templado de 18ºC. Con el correr de las horas, se estima un día con mucha nubosidad y con la veleta rotando al este por la tarde para que el viento fresco desde el río no deje despegar al termómetro. Todo esto le dará forma a una postal de tarde gris y templada, con la máxima que llegará nuevamente a los 25ºC. El día terminará con cielo nublado, pero sin previsión de lluvias y una agradable temperatura nocturna,

Viernes: un poquito de sol

El viernes ofrecerá cielo mayormente nublado hasta después del mediodía, lo que moldeará una mañana templada, algo ventosa con mínima de 19ºC y sin previsión de precipitaciones, a pesar del espeso manto de nubes. La tarde podría ofrecer un rápido retiro de la nubosidad para dejarnos unas horas soleadas hasta que se vuelva a nublar al atardecer, por lo que podríamos tener una máxima de 25ºC con buenas cuotas de sol. La noche conservará el ambiente agradable, con viento leve, estabilidad atmosférica y sin frío para los que tengan alguna actividad nocturna.

Borrador del fin de semana

Esperemos que se mantenga la tendencia con el correr de los días. Se viene armando un fin de semana con poca nubosidad y bastantes horas de viento templado, lo que se traduciría en un sábado y domingo con mucho sol y aumento de temperatura, con máximas de 27ºC.

Eso es todo, amigos. Si bien a esta altura del año ya le perdimos el miedo a una tarde de calor extremo, la mañana invernal del sábado pasado nos avisó que ya empezamos a quedar expuestos a algunas jornadas aisladas de frío, por lo que es importante que el otoño no adelante las bajas temperaturas y nos obligue a prender la estufa en abril. Se viene una semana térmicamente muy tranquila, donde el viento del este y la abundante nubosidad recortarán los extremos térmicos y nos entregarán varias jornadas de acotada amplitud térmica. Son buenas noticias para los friolentos, dado que no deberán lidiar con mañanas frescas. También será una de esas semanas donde tendremos mucho nubarrón, con muy baja probabilidad de precipitaciones. De todos modos, un consejo: no cancele nada ni se sorprenda si se produce alguna lluvia aislada fuera de agenda.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo