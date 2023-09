escuchar

Jueves: los nubarrones amenazan el picnic

Comienza una jornada que quedará en deuda con todos los estudiantes que hayan planeado actividades al aire libre. Si bien no se esperan lluvias, viento ni frío, el sol brillará por su ausencia en este Día del Estudiante y la mañana podría mostrar algunas lloviznas intermitentes. Se espera un amanecer nublado y con una mínima de 15°C, pero el viento será calmo o leve, a diferencia de los últimos días. El jueves mantendrá el manto de nubes bajas, cargadas y amenazantes, por lo que configurará un ambiente opaco para el alumnado que salga de picnic. El termómetro quedará planchado todo el día para moldear otra jornada de acotada amplitud térmica. De todos modos, el viento leve vespertino desde el oeste puede ofrecer una temperatura un poco más alta con respecto a las máximas de los últimos días, con el mercurio que podría llegar a marcar 20°C. Si bien la estratificación de la nubosidad baja nos pondrá un techo, no se esperan nubes medias o altas. Por lo tanto, no habrá ninguna fractura o claro en el cielo que podría dejarnos algún breve pasaje de sol. La noche se proyecta estable y templada, con el termómetro que cerrará en 18°C.

Viernes: otra vez las nubes y el viento

Volverá el viento del sudeste y la nubosidad en todos los niveles, para moldear otro día gris en la ciudad. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado del este y una mínima de 15°C. No se estiman lluvias a pesar de la frondosa nubosidad, pero el viento se irá intensificando progresivamente. Llegará a soplar de manera regular a fuerte, promediando el día hasta llegar a ráfagas nocturnas. Se espera la enésima tarde gris, con una máxima de 20°C, aunque aquellos que les toque moverse por la vía pública y estar a merced del viento tendrán una percepción más fresca de la temperatura. La noche mostrará una ligera inestabilidad, con baja probabilidad de lloviznas o lluvias aisladas en un cierre ventoso con 17°C. Los que salgan, deberán abrigarse porque será una noche de ráfagas frías.

Sábado: primavera cero

Los días fríos y nublados en la ciudad de Buenos Aires seguirán hasta la semana que viene

El fin de semana se anotará en la hilera de días grises e inestables. El sábado promete menos viento, ya la mañana mostrará al anemómetro mucho más calmo con viento moderado del este. Sin embargo, mantendrá la nubosidad para darnos muy poco sol por la mañana, que promete un amanecer apenas fresco con el mercurio iniciando la cuenta en 14°C. La tarde podría mostrar menos nubosidad de la mano de un reingreso de aire frío que desanimará al termómetro y no le permitirá ir más allá de los 19°C. La noche tendrá un arribo masivo de nubes, pero sin estimación de lluvias y manteniendo el viento sur, que dejará una percepción baja de temperatura para aquellos que tengan algo en la agenda nocturna. Atención los que vuelvan tarde, ya que alguna llovizna intermitente durante la madrugada no estaría fuera de libreto.

Domingo: sol intermitente

La jornada dominical ofrecerá una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el sur y una mínima de 13°C. Se espera nubosidad variable, de a ratos con el firmamento completamente encapotado, y por momentos, con cielo parcialmente nublado, así que podríamos ligar alguna cuota de sol. La pobre insolación y la circulación de aire frío serán un lastre para el termómetro, que se recortaría en 18°C o quizás menos. De todas formas, no se esperan lluvias, viento fuerte, ni baja temperatura, por lo que no queda cancelada ninguna actividad al aire libre. Hacia la noche rotará la veleta y acabará con siete días consecutivos de viento frío, aunque clamaremos por algo así en el verano.

Spoiler alert

La semana que viene tendrá una permanente rotación de veleta y ningún cuadrante prevalecerá sobre el otro. Tendremos un progresivo aumento de temperatura con el correr de los días. Comenzará con un lunes que tendrá de máxima 18°C y rematará con un viernes con unos probables 26°C. No se esperan lluvias, así que se vienen varios días de cielo despejado.

Eso es todo, amigos. Habrá que esperar hasta el martes 26 de septiembre para volver a tener el cielo completamente limpio. Hasta entonces, el sol prácticamente se mantendrá ausente. Seguimos con estos días de incertidumbre atmosférica, donde los nubarrones pueden dejarnos alguna llovizna esporádica, aunque no se esperan lluvias fuertes o continuas. El sábado a las 3.50 se producirá el equinoccio y será oficialmente primavera en todo el hemisferio sur. Puede usar este dato para regalar flores ese día y pagar mucho menos por un ramo. Finalmente, la primavera debutará con bajo perfil, puesto que recién la semana que viene hará las delicias de los friolentos. De todos modos, recuerden que su buena reputación es puro marketing: es la estación más lluviosa de todas.

¡Hasta la semana que viene.!

@JopoAngeli

