Pronóstico del tiempo: cómo estará el clima el fin de semana del viernes 30 de junio

Jueves: mañana invernal

Comienza la mañana más fría de la semana con un amanecer netamente invernal. El mercurio sale desde los 6°C, el cielo está parcialmente nublado y el viento viene desde el sudeste; por suerte, soplando levemente para no tener una baja sensación térmica, especialmente en el conurbano, donde se espera una mínima de 3°C. Para alegría de los friolentos, rotará rápido la veleta dando por terminada la circulación de aire frío y aportando viento desde el este en la segunda mañana y desde el noreste por la tarde, lo que ayudaría a que el termómetro se recupere hasta llegar a los 15°C al promediar el día. Será una jornada invernal, pero sin frío intenso vespertino. La noche recién obligaría a prender la estufa, en un cierre con 10°C.

Viernes: sube la mínima

De la mano del viento leve del noreste, el viernes mostrará la primera recuperación térmica, con el mercurio saliendo desde 8°C y cielo parcialmente nublado. Será otra jornada que exhiba una mañana invernal coexistiendo con una tarde de otoño. Se espera que aumente la nubosidad a partir del mediodía y nos quite un poco de sol. De todas formas, la jornada transcurrirá en un ambiente agradable con el termómetro buscando los 16°C vespertinos. La noche se encuentra a salvo para los que quieran salir: el cielo está algo nublado y hay viento leve, en un cierre algo frío con 12°C de temperatura nocturna.

Sábado: una tarde de otoño

Seguirá el débil aporte de aire templado para sostener la recuperación térmica y entregarnos un fin de semana de otoño. Se espera un amanecer con 10°C, viento débil del noreste y cielo parcialmente nublado. El sábado nos traerá buenas cuotas de sol, para moldear una jornada que permita planificar actividad al aire libre al promediar los 17°C vespertinos en una tarde con sol intermitente y viento calmo o muy débil. La noche también se mantendrá lejos del frío invernal, en un cierre estable con 14°C, toda una gentileza por tratarse de una noche de fines de junio.

El fin de semana se presentará con sol intermitente

Domingo: la estufa apagada

La jornada dominical prepara un batacazo térmico, así que puede ir preparando el mantel para el picnic. No solo seguirá el descenso de aire caliente, sino que además aumentará su intensidad. La mañana se mostrará más ventosa y con más nubosidad, se prevé un día con menos sol que el sábado, pero con el mercurio mucho más animado, lo que puede sacarnos completamente del invierno en una tarde con máxima de 19°C. La noche podría presentar desmejoras,con una ligera inestabilidad en un cierre con cielo nublado y 15°C, como para dormir con la estufa apagada. De esta manera, se configura un fin de semana apto para salir un rato de casa. Veremos qué dicen las nuevas actualizaciones para el final del domingo.

Spoiler alert

La mañana del lunes se muestra inestable en las simulaciones y algunos modelos no descartan algunas lloviznas o lluvias aisladas. La nubosidad conservará la temperatura nocturna para darnos una irreconocible mínima de 16°C y una máxima de 21°C, que hará delirar a los friolentos. El martes podría llover y recién el jueves bajaría la temperatura a valores invernales. No se ven intromisiones polares por toda la semana.

Estadística de julio

Temperatura mínima media: 7,5°C

Temperatura máxima media: 15,5°C

Mínima absoluta: -5,4°C en 1918 (récord histórico de nuestra ciudad)

Máxima absoluta: 30,2°C en 1979

Julio más caluroso: 1958 con una temperatura media mensual de 15,9°C

Julio más frío: 6,8°C en 1916

Precipitación media: 52,9 mm

Julio más lluvioso: 1932 con 212,1 mm

Julio más seco: 1916 con 0 mm (sin lluvias)

Precipitación máxima en 24 h: 90 mm en 1976

El 9 de julio de 2007 se cumplirán 15 años de la última nevada en Buenos Aires

Eso es todo amigos. A pesar del frío amanecer de hoy, no entraremos en ningún escenario de frío hostil por varios días. No quiero hablar del “veranito de San Juan”, nuestros abuelos asociaban al santoral todos los eventos meteorológicos y algunas circulaciones de aire caliente sostenidas pueden darse a fines de junio por lo que el escenario de temperaturas altas invernales a partir del domingo no representará ninguna anomalía. El Yeti sigue descansando para darnos un invierno suave por varios días más y posterga su ataque antártico para la segunda semana de julio.

¡Hasta la semana que viene!

