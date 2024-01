escuchar

Jueves: nublado y caluroso

Comienza otro día de calor en la ciudad pero siempre diferenciado de temperaturas extemas. El jueves anotará un casillero más en esta fila de jornadas calurosas con una mañana con viento noreste moderado, cielo parciamente nublado y mínima de 22ºC. Con el paso de las horas se intensificará el viento e incorporará mas nubosidad hasta llegar a un mediodía con cielo mayormente nublado, a pesar del sobrevuelo de algunos cúmulos bajos y cargados, no se esperan lluvias. La tarde conservará el manto de nubes, fundamental para taparnos el sol y evitar que el termómetro se dispare, recortándose en 30ºC para redondear una jornada calurosa pero lejos de ser sofocante. La noche cerrará templada con 25ºC como para que el ventilador lo deje todo y nos ayude a dormir. De todas formas la veleta volverá a rotar hacia el cierre del día para aportar aire un poco más fresco desde el este.

Viernes: vuelve el sol

Para el viernes se espera la vuelta del sol a la ciudad con solo un leve manto de nubes altas que no hará demasiado para desanimarlo. Se espera una mínima de 23ºC en un amanecer con viento moderado del noreste y cielo algo nublado. La insolación y el descenso de aire caliente volverán a plantear un escenario de calor intenso hasta moldear una tarde veraniega con cielo mayormente despejado y máxima de 31ºC, donde aquellos que queden al rayo del sol sentirán el rigor estival. Hacia la noche se espera un nuevo giro del viento para arrimar aire desde el este en un cierre templado con 26ºC sin previsión de lluvias para los que quieran salir.

El verano sigue haciendo equilibrio entre noches templadas y tardes calurosas sin someternos a temperaturas sofocantes

Sábado: caluroso e inestable

El sábado volverá a repetir los parámetros del día anterior al ofrecer viento caliente desde temprano soplando moderadamente desde el norte, con cielo mayormente nublado y mínima de 23ºC. Será una mañana inestable, con baja probabilidad de lluvias y mucho nubarrón amenazante. Se espera un día con poco sol, con una tarde y noche más receptiva a algún chaparrón aislado. Las lluvias parecen mostrarse muy aisladas y esporádicas, así que no cancelen ningún plan hasta media tarde, cuando sí la posibilidad de precipitaciones sea más concreta. El calor no cederá porque las potenciales lluvias no estarán relacionadas con la entrada de aire frío por lo que el termómetro se animará a marcar 31ºC y entregará otro día de calor. La noche no se encuentra a salvo, también podríamos quedar expuestos a algún tramo de lluvia débil. De todas formas no sea pesimista si tiene actividad vespertina o nocturna, en todos los modelos lo que podría llover es muy poco hasta el momento.

Domingo: siguen los nubarrones

El domingo presenta divergencias en los modelos, algunos sostienen que vendremos de una madrugada de lluvias hasta un amanecer que conservaría la inestabilidad. Otros análisis relegan la posibilidad de precipitaciones hacia la noche. Se espera una jornada con la veleta un poco inquieta que ofrecerá dirección de viento variable, lo cual nos puede ayudar a mitigar el calor. Se espera cielo parcialmente nublado con máxima de 32ºC. La noche podría cerrar con viento del este y alguna precipitación pasajera.

Spoiler alert

El alivio llegará el lunes por la noche con varias horas de viento frío por lo que nos esperará un comienzo de semana caluroso para después poder disfrutar de días con menos temperatura. El lunes y el miércoles serían los días más inestables.

Eso es todo, amigos. El verano cumple con sus adeptos con tardes de calor pero por suerte, sin entrar en un terreno de valores extremos y tardes agobiantes. A pesar de la seguidilla de tardes calurosas, las mínimas no tan altas y las tardes sin sensación térmica asfixiante nos siguen salvando de cualquier escenario de ola de calor. Habrá mejores noticias para la semana que viene, pero hasta entonces habra que seguir desandando estas tardes con alta temperatura y que las nubes nos sigan tapando el sol lo más posible.

¡Hasta la semana que viene!

