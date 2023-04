Pronóstico del tiempo: cómo estará el fin de semana del viernes 28 de abril

escuchar

Jueves: sube la temperatura

Bienvenidos a una jornada de buenas condiciones meteorológicas en el estuario. Se espera un amanecer fresco, como consecuencia de una breve circulación de aire frío durante la madrugada. Se aguarda una mínima de 14°C, con viento leve y cielo algo nublado. El viento templado desde el oeste arrimará más nubosidad y animará al termómetro a ir por una tarde de remera, que intentará superar los 25°C. La noche seguirá con los altos valores nocturnos, en un cierre con 20°C.

Viernes: tarde de sol y calor suave

Seguirá el descenso de aire caliente durante todo el día para garantizar otra jornada lejos del frío. Se espera un amanecer con 17°C de mínima, cielo algo nublado y viento moderado del norte. El viernes mostrará mucho sol como para empujar al mercurio, junto al viento, norte hasta 27°C y despertar la euforia de la hinchada veraniega en una tarde con muy pocas nubes y viento intensificándose. De hecho, la noche podría presentar algunas ráfagas calientes que sostengan la temperatura nocturna en 21°C en un ambiente muy agradable, quizás algo ventoso, para los que quieran salir.

Sábado: batacazo térmico

La tarde del sábado será ideal para realizar actividades al aire libre Alejandro Guyot - LA NACION

El sábado dará un verdadero batacazo térmico, en lo que significará la despedida del calor en la ciudad. Se espera un brutal descenso de aire caliente, cuyos efectos se sentirán desde temprano con una irreconocible mínima de 19°C para fines de abril. Se estima un día a pleno sol, ideal para planificar actividad al aire libre con una tarde de calurosa desde la óptica otoñal, con el mercurio que escalará hasta 28°C y puede que alguno mire la pileta de reojo. Será una verdadera jornada de fines de verano. Hacia el final del día se incorporará algo de nubosidad alta y media, por lo que se acabará la oferta de cielo despejado.

Domingo: probabilidad de lluvias y tormentas aisladas

Todavía hay divergencias con respecto al comportamiento atmosférico de la jornada dominical. Se prevé un comienzo que conserve el descenso de aire templado, en un amanecer con 20°C, toda una gentileza. La suerte del domingo estará echada a la hora de la entrada de aire frío: desde media mañana comenzarán las desmejoras y algunos modelos cancelan la idea de sacar la mesa afuera al mediodía al anticiparse a las lluvias. Otras simulaciones colocan las precipitaciones a media tarde, pero lo concreto es que todos los análisis coinciden en un domingo de lluvias e incluso no descartan tormentas aisladas. La remoción del aire comenzará tarde, por lo que no resentirá el termómetro que igual no se replegará tanto y llegaría a ofrecer 24°C vespertinos. Aunque no se esperan lluvias aisladas, las precipitaciones pueden llegar a ser débiles pero continuas, y la noche mostraría ráfagas intensas.

Lunes: llega el frío

El feriado del lunes abrirá un nuevo episodio meteorológico en el estuario, con viento frío que barrerá la ciudad desde muy temprano e inaugurará un período de temperaturas mucho más bajas. De todas formas, se podrá aprovechar el día si se abrigan: se espera una jornada con mucho sol, viento moderado del sudoeste con la mínima que caerá abruptamente a 11°C matinales y luego con el mercurio repuntará hasta 17°C.

Spoiler alert

El resto de la semana no muestra un cuadrante predominante, se estiman varios días con poco viento por lo que no se espera ningún aporte significativo de aire frío ni caliente. Se viene casi toda una semana de cielo despejado lo que favorecerá la amplitud térmica con varios días con mínimas frescas, llegando incluso a 9°C, y máximas merodeando los 18°C

Eso es todo, amigos. Ahora sí, el calor se despide con su último exabrupto después de darnos un 2023 olvidable, y en mayo se anunciará con bajas temperaturas. Atención aquellos que sean vulnerables a los bruscos cambios térmicos, ya que iremos en vuelo directo de tardes de remera y bermudas hasta mañanas de gorro, guantes y bufandas en pocas horas.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli

