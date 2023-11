escuchar

Jueves: tarde de sol y calor primaveral

Para hoy se espera una jornada algo ventosa con el Pampero soplando todo el día. Por un lado, el aire del sudoeste limpiará todas las nubes para dejarnos una jornada a pleno sol aunque por otro aportará permanente aire frío, por lo que el termómetro no mostrará más temperatura que ayer. Se espera por un amanecer con cielo despejado, viento moderado y una mínima de 16ºC. A media mañana comenzará la recuperación térmica con el termómetro escalando hasta 26ºC vespertinos en una tarde soleada, con algo de viento fresco y seco, que configurará un ambiente muy agradable que se mantendrá hasta la noche con cielo limpio, viento calmo y el mercurio que cerrará la cuenta en los 20ºC.

Viernes: la noche en duda

El viernes tendrá su suerte echada al horario de entrada de un frente frío que hasta el momento ingresaría por la noche dejando que el termómetro trepe hasta una tarde de calor preveraniego. Se espera que la veleta rote temprano para ya contar con viento templado del norte desde el amanecer, con cielo parcialmente nublado y mínima de 16ºC. Si bien la tarde mostraría las primeras desmejoras privándonos del sol, la circulación de aire caliente empujará la máxima hasta 28ºC, por lo que no exageren con el abrigo matinal. No habrá revancha para los salideros nocturnos que el viernes pasado debieron cancelar todo por la lluvia torrencial, se espera una noche inestable que podría dejarnos chaparrones intermitentes. Algunos modelos señalan que lo que podría precipitar sería poco y nada, otros son más pesimistas y le dejan la puerta abierta a alguna tormenta aislada. Aquellos que quieran salir deberán esperar hasta último momento para ver si el cielo aguanta o no el embate de aire frío.

¿Cómo estará el clima en las elecciones?

Sábado: vuelve el sol

Seguirá el ida y vuelta de la veleta. y el sábado será nuevamente el turno del cuadrante sur con ráfagas débiles que limpiarán el firmamento y sedarán al mercurio para dejarnos un día soleado sin calor intenso. Se espera un amanecer con cielo ligeramente nublado, algo ventoso con mínima de 14ºC que podría sentirse más fresca por el efecto del Pampero, especialmente en las zonas suburbanas. Se estima una jornada con buenas cuotas de sol por la mañana y algo más de nubosidad por la tarde, con el termómetro muy tranquilo que entregará 23ºC de máxima con el chiflete fresco que soplará durante todo el día. La noche se encuentra a salvo en un cierre con viento moderado, cielo parcialmente nublado y 19ºC.

Domingo: elecciones sin sobresaltos

Buenas noticias para la jornada electoral, que no será afectada por ninguna variable atmosférica. Se prevé un domingo estable, con un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento moderado y algo fresco, con una mínima de 13ºC en el área metropolitana. Tendremos solo un poco de nubosidad alta, lo que no le restará luminosidad al día. No se esperan ráfagas, solo aire templado soplando desde el oeste para que la máxima se recupere hasta 26ºC moldeando una jornada de buenas condiciones meteorológicas.

Lunes: feriado primaveral

Aquellos que tengan feriado podrán aprovechar una jornada primaveral con otra tarde cálida, aunque con menos sol. Seguirá soplando el viento norte para seguir con la recuperación de la mínima que podría ofrecer un amanecer con 16ºC. Luego quedará una jornada con nubosidad variable, pero que garantizará muchos pasajes soleados y una máxima de 27ºC, lo que moldeará una jornada ideal para planificar actividad al aire libre.

Spoiler alert

El martes será el último día con descenso de aire templado, esta vez con mucha nubosidad para entregar una tarde mayormente nublada con máxima de 27ºC. Hacia la noche volverá a rotar el viento y se podrían esperar algunas lluvias aisladas. A partir del miércoles bajará levemente la temperatura con varios días consecutivos sin circulación de aire templado.

Eso es todo, amigos. Buenas noticias para los friolentos que le piden un poco más de entrega al termómetro primaveral, se vienen varias tardes con el mercurio merodeando los 27ºC. Recuerden que la noche del viernes todavía no se encuentra a salvo: los que quieran salir deberán esperar hasta última hora y ver si el frente frío se anuncia con lluvias. Lo más importante son las buenas condiciones meteorológicas del domingo electoral en una jornada sin ninguna variable atmosférica que condiciones la participación en la elección.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo