Pronóstico del tiempo: cómo estará el primer fin de semana de junio

Jueves: lejos del frío

Bienvenidos a una jornada de marcada amplitud térmica en el estuario, donde iremos desde un fresco amanecer hasta una tarde cálida que obligará a muchos a volverse con el abrigo en la mano. Se espera una mañana con cielo ligeramente nublado, con viento leve y el mercurio que largará desde 12°C. El viento norte y el aporte solar favorecerán la recuperación térmica a media mañana para que el termómetro evolucione rápidamente hasta una tarde con mucho sol y una máxima de 21°C. La temperatura seguirá desobedeciendo al calendario, con el invierno meteorológico que debutará con una tarde templada y una noche con cielo parcialmente nublado y 17°C en el cierre, lo que obligará a sacarle una manta a la cama.

Viernes: tarde cálida e inestable

El viernes promete un verdadero batacazo térmico de la mano de un masivo descenso de aire caliente e inestable. Desde temprano tendremos cielo mayormente nublado, con viento moderado desde el norte y una mínima que mostrará una importante recuperación en un amanecer apenas fresco, de 16°C. La jornada irá mostrando una progresiva desmejora con el arribo de cúmulos bajos cargados, que podrían depararnos lluvias desde temprano. Hay divergencias en cuanto a la probabilidad de precipitaciones, la mayoría de las simulaciones posicionan las lluvias hacia el final del día, pero algún chaparrón aislado en cualquier momento de la jornada no desentonaría. Se aguarda por un día con poco o nada de sol, con viento caliente que se intensificará para empujar al mercurio a dar la sorpresa y entregar una máxima de 23°C en una irreconocible tarde de comienzos de junio. El atardecer o las primeras horas de la noche podrían marcar el comienzo de precipitaciones sostenidas por varias horas, que hasta el momento se muestran débiles, aunque los últimos eventos de inestabilidad muestran mucha más lluvia de lo que inicialmente preveían los algoritmos.

El atardecer del viernes podría marcar el comienzo de precipitaciones sostenidas por varias horas

Sábado: mañana encapotada

El sábado mostraría precipitaciones durante la madrugada y parece que todo quedaría liquidado para el amanecer. De todas formas, no se descarta alguna precipitación aislada durante la mañana. Se espera otro día inestable de punta a punta, con un amanecer templado de 17°C favorecido por la nubosidad baja, con el cielo que amenazará con alguna tanda de lluvias todo el día y una tarde ventosa, con la veleta que marcará el este, con cielo encapotado y una máxima de 21°C. La noche no estará a salvo de algunas precipitaciones aisladas. De todas formas, no suspenda ninguna actividad nocturna, dado que algunos análisis dejan al cierre del día exento de lluvias.

Domingo: otro día inestable

El domingo sumará otra jornada de incertidumbre atmosférica, con un día de cielo nublado que nos tendrá en vilo de precipitaciones intermitentes. Se espera un giro temprano de veleta que anunciará una entrada de aire frío en un amanecer con cielo cubierto, viento moderado y una mínima de 16°C, que se tomará revancha del frío intenso del fin de semana pasado con 4°C de mínima. Será otra jornada a puro nubarrón, con poco sol, viento leve y una tarde que conservará los cúmulos bajos y mostrará una máxima de 21°C. Hacia el atardecer volverá a rotar la veleta, que anunciará viento desde el este y renovará la inestabilidad.

Spoiler alert

La semana que viene conservará la frondosa nubosidad con jornadas con poco sol, pero mentendrá la temperatura alta, con mínimas de 15°C y máximas de 21°C. Se esperan lluvias para el miércoles y, a partir del jueves, podríamos iniciar un período de varios días consecutivos con viento frío desde el sudoeste con un brutal descenso de temperatura, para configurar un escenario lindante con una ola polar. Veremos si la tendencia se confirma o cambia, pero de mantenerse, la segunda mitad de la semana que viene podría meternos en un largo escenario de temperaturas invernales.

Eso es todo amigos. Se vienen varios días a puro nubarrón y con mucha inestabilidad, donde los modelos de simulación no se ponen de acuerdo en cuanto a los horarios e intensidad de la potencial precipitación que se pueda dar. Como en los últimos días viene lloviendo bastante más de lo que anuncian los algoritmos mantendremos cierta cautela. Aquellos que tengan alguna actividad al aire libre para el viernes, sábado o domingo deberán estar atentos a las últimas actualizaciones, e incluso decidir sobre el momento si salir o no. Lamentablemente, las corridas no nos dan muchas precisiones y hasta se contradicen, por lo que tampoco sea completamente pesimista si tiene algún plan para el fin de semana. Lo cierto es que puede llover, pero también hay chances de salvar la tarde del sábado y que lo del domingo sea un fiasco.

¡Hasta la semana que viene!

