Pronostico del tiempo: cómo estará la semana del 10 al 14 de junio

Lunes: viento frío y nada de sol

Comienza una semana netamente invernal, que nos dará máximas más bajas y un par de días con mínimas polares. El lunes ofrecerá un temperatura matinal no tan baja con cielo mayormente nublado, viento moderado del este. El mercurio saldrá desde 11ºC, en una mañana ligeramente inestable. Con el correr de las horas, las bajas posibilidades de lluvia se irán disipando, aunque mantendremos la nubosidad. Se estima poco viento en superficie, que irá intensificándose a partir del mediodía y rotará levemente al sudeste en las primeras horas de la tarde para que el aire frío y los cúmulos no dejen trepar al mercurio, que cerraría la cuenta en 15ºC vespertinos. Así, se moldeará una jornada fresca que obligará a dejarse el abrigo puesto todo el día. Hacia la noche, el viento se dirimirá entre este y sudeste para dejarnos una noche más fría a las anteriores, con el termómetro en 11ºC.

Martes: frío e inestable

El martes conservará la probabilidad de lluvias durante todas las franjas del día, que se mantendrán más bajas durante la mañana, pero irán subiendo hacia la tarde y noche. La mínima seguirá retrocediendo: esta vez con 9ºC de piso térmico, viento moderado y cielo cubierto. Será otro día donde el termómetro las tenga todas en contra, ya que habrá viento fresco desde el este y sudeste, y no habrá sol, por lo que la máxima no podrá aspirar a mucho. Nos dejará en un segmento vespertino invernal con solo 12ºC de temperatura y apunta para moldear una tarde fría e inestable. La noche nos podría deparar algunas lluvias aisladas, donde el manto de stratus y cúmulos bajos nos ayudarían a que no baje tanto la temperatura nocturna. De todos modos, los que anden por la calle al finalizar el día deberán abrigarse mucho por la intensificación del viento frío.

Miércoles: frío y nubarrones

Esta semana habrá temperaturas bajas y días mayormente nublados Ricardo Pristupluk - LA NACION

El miércoles inscribirá otro casillero en esta hilera de jornadas inestables, frías y ventosa. La mínima seguirá retrocediendo, ya que esta vez con el mercurio saldrá desde 8ºC. Se espera otra mañana nublada, algo ventosa con aire frío que llegará desde el este y sudeste. Desde media mañana hasta la tarde, estaremos a merced de lluvias débiles y aisladas, incluso la noche también conservará probabilidad de precipitaciones según algunas simulaciones. Hacia el final del día, se espera un reingreso de aire frío que nos deje un descenso importante de la temperatura nocturna y renueve la posibilidad de alguna llovizna o lluvia débil.

Jueves: amanecer con muy baja sensación térmica

El jueves podría llegar a mostrar la mañana con condiciones meteorológicas más adversas de toda la semana. Se pueden esperar lluvias, esta vez no tan débiles: la madrugada y amanecer ofrecerían algunos chaparrones aislados y puede que se haga difícil que todos lleguen secos al trabajo y las aulas. La mañana proyecta alguna ráfagas débiles desde el sur para llevar la baja temperatura matinal de 4ºC a una sensación térmica bajo cero. Será el primer amanecer de invierno duro en mucho tiempo, con el termómetro que mostrará marcas polares. Las nubes y el viento moderado del sur se quedan todo el día para que cada franja horaria muestre temperaturas invernales, con una tarde mayormente nublada y ventosa que alcanzará una máxima invernal de 12ºC, sin previsión de precipitaciones.

Viernes: otro amanecer esquimal

El viernes ofrecerá el segundo y último amanecer de frío hostil en la ciudad. Será un difícil mañana para los laburantes, que volverán a salir de casa con una mínima de 4ºC. Por suerte, esta vez habrá viento leve o calmo y cielo estará mayormente nublado. Hacia media mañana comenzará a llegar viento desde el norte para acabar con la circulación de aire frío. De todas formas, no logrará revertir inmediatamente las bajas temperaturas del día, por lo que el viernes ofrecerá una tarde con mucha nubosidad, sin previsión de lluvias, pero con alguna fractura en el manto de nubes que nos pueda dar algo de sol entrecortado. Se espera una máxima de 13ºC para configurar otro día de frío intenso. La noche proyecta 9ºC en un ambiente estable y poco ventoso para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

Estos días, se establecerá el invierno Soledad Aznarez - LA NACION

El sábado mostraría el ingreso de viento norte para darnos una breve recuperación térmica, con una mínima de 8ºC y una máxima de 15ºC, cielo mayormente nublado y ligeramente inestable. El domingo traería de vuelta al viento frío que barrería la nubosidad y nos traería algo de sol, pero causará un descenso térmico que nos dejaría 6ºC de mínima y una plusmarca de 13ºC.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana invernal de punta a punta, con máximas y mínimas más bajas que nos devolverán a lo estadísticamente acorde a esta época. El jueves y viernes ofrecerán dos amaneceres polares, con 4ºC de mínima y hasta más fría en el conurbano. Entre el martes y el viernes, las máximas quedarían planchadas por la falta de sol y la circulación de aire frío, que merodeará los 12ºC. Por lo tanto, se viene una semana con la estufa encendida y un par de mañanas que nos pueden dejar tiritando en la calle mientras esperamos que llegue el bondi. El invierno regresa por sus fueros con muchos nubarrones y permanente amenaza de lluvias débiles.

Tengan todos una gran semana.

