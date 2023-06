Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana del 19 al 25 de junio

escuchar

Lunes: la mañana más fría

Sigue el fin de semana largo, y qué bueno que muchos no madruguen y que los pibes no tengan clases, porque ellos podrán evitar lo que será la mañana más fría de toda la semana. A los que les toque salir temprano, deberán enfrentar un amanecer con 5ºC, cielo parcialmente nublado y viento moderado del noroeste que nos podría dejar una baja sensación térmica, especialmente en los últimos cordones del Conurbano. La jornada transcurrirá con mucha nubosidad alta y media, por lo que no tendremos mucho sol, pero el viento templado del noroeste ayudará para llevar al termómetro hasta los 15ºC vespertinos. Será una tarde fresca para los que quieran planificar actividad al aire libre, aunque con poco viento, por lo que solo será cuestión de abrigarse. Para la noche se espera cielo nublad, que ayudará a mantener la temperatura nocturna, junto al aire caliente que llegará desde el norte, en un cierre con 12ºC.

Martes: amanecer inestable

Para el martes a la mañana se espera una breve intromisión de aire frío que pueda alentar al manto de nubes a dejarnos alguna llovizna o lluvia aislada. Se proyecta un amanecer con cielo nublado, mínima de 10ºC y viento leve del sudeste. Hacia la tarde tendremos viento del este, con un lento retiro de la nubosidad como para que el sol empuje la máxima hasta los 16ºC, lo que moldeará una tarde con poco viento y algunas cuotas de sol para aquellos que quieran aprovechar las últimas horas del feriado y se hayan desanimado al ver los nubarrones de la mañana. La noche cerraría con 12ºC, lo que mantendrá la tendencia de noches sin frío fuerte.

El miércoles habrá una fuerte nubosidad

Miércoles: mañana de nubarrones

La frondosa nubosidad nos seguirá ayudando a mantener la temperatura nocturna, por lo que seguiremos a salvo de mínimas bajas a pesar de las horas de aire frío que nos toque tener durante la tarde. Por suerte, el viento soplará muy leve durante todo el día, por lo que para muchos, la vuelta al laburo al salir de casa, no será con el frío hostil del lunes. Se estiman 10°C de piso térmico, con cielo mayormente nublado, y así seguiría durante todo el día, con la veleta que rotará al este para intentar forzar alguna llovizna o lluvia cortita en la primera mitad del día. A las 11.57 del mediodía se producirá el solsticio y, de manera astronómica, será invierno en el hemisferio sur. Se espera una máxima de 16ºC, en una tarde inestable con viento leve y nubarrones amenazantes. La noche nos devolverá la estabilidad con el retiro de la nubosidad y 12ºC.

Jueves: rota la veleta

La mañana del jueves nos dará las últimas horas de viento suave y frío, de la mano de un amanecer con cielo mayormente nublado y el mercurio que iniciará la cuenta en 9ºC. Si tuviésemos viento calmo, podríamos estar expuestos a algún escenario de neblinas y bancos de niebla suburbanos. Hacia el mediodía comenzarán las rotaciones de viento, con llegada de aire no tan frío desde el oeste, hasta el arribo de aire templado desde el noroeste, lo que nos daría una máxima de 17ºC, toda una gentileza para una tarde de principios de invierno. Pese a la abundante nubosidad, no hay previsión de lluvias.

Viernes: un día de otoño

Para el viernes se espera un día con viento sostenido del noroeste, por lo que el permanente arribo de aire templado apuntalará al termómetro durante todo el día. Ya se notará desde temprano con la mínima que se recuperará hasta los 11ºC, en una mañana algo ventosa con cielo mayormente nublado. El aporte de aire caliente animará al termómetro a ir por los 18ºC vespertinos y los 14ºC nocturnos, para darnos otro día más otoñal que invernal.

Borrador del fin de semana

El fin de semana conservaría la circulación de aire caliente y ofrecería dos jornadas nubosas con agradables mínimas de 13ºC y máximas de 19ºC, que le escaparían al frío por completo. Hacia la noche del domingo entraría un frente frío, por lo que la jornada dominical mostraría desmejoras desde el mediodía y no estaría completamente a salvo de algún chaparrón vespertino.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana que nos mantendrá lejos del frío intenso, dado que solo hoy tendremos una mañana invernal, y el resto de los días mostrará un progresivo aumento de temperatura y no habrá nada polar hasta el domingo. Ningún cuadrante logrará dominar la semana y, sumado a que el aporte de aire frío será muy poco, podemos decir que el invierno astronómico debutará sin ninguna demostración de fuerza y no nos dejará tiritando en la parada mientras esperamos el bondi. Son buenas noticias para los friolentos. No se enoje con los presentadores del tiempo, ya que se vienen varias jornadas donde podrá escuchar sobre mucha probabilidad de lluvias y que después sean solo tres gotas.

¡Tengan todos una gran semana!

