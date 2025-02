Pronóstico del tiempo: cómo estará la semana en Buenos Aires y la Costa Atlántica

Lunes: a la noche ingresa el frío

Para este lunes 17 de febrero se espera una jornada con poca nubosidad y sin descenso de aire caliente. La mañana promete cielo parcialmente nublado, viento leve desde el sur y mínima de 23ºC. Se estima una jornada donde el sol le gane a las nubes aunque el arribo de viento fresco no permitirá que la temperatura se dispare. Esta franja también mostrará una leve intensificación del viento para darle paso a una tarde de verano tranquilo, con cielo mayormente despejado y máxima de 31ºC. La lupa estará puesta sobre la noche del lunes, cuando entre un frente frío para desplomar la temperatura, en un cierre con 24ºC, bajando fuerte hacia la medianoche y madrugada obligando a alguno a despertarse a mitad de la noche para agregar un frazada. Atención si salen de casa promediando el día y vuelven tarde porque estarán a merced de ráfagas frías y de una ligera inestabilidad, alguna lluvia cortita no estaría fuera de libreto.

#BuenDía Argentina 😃



📉 Mañana fresca en el sur de Bs As y en Patagonia con Tmín < 10 °C



⛈️ Tormentas en varias provincias del norte. Algo nublado en el centro y lluvias aisladas en el extremo sur del país.



🌡️ Tmáx. (°C):

Norte 22/40

Centro 20/34

Sur 10/25 pic.twitter.com/2zrFCpPBzQ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 17, 2025

Martes: mañana de otoño

Toda la circulación de aire frío de la madrugada nos dejará un amanecer térmicamente muy agradable con cielo viento moderado a regular desde el sur y una mínima inusualmente fresca de 14ºC en la mañana del martes. Otra vez el aire frío oficiará de contrapeso de la insolación de superficie, agregando que el termómetro iniciará la cuenta desde muy abajo por lo que no podrá revertir el ambiente fresco hasta media mañana. Será la mejor tarde de toda la semana, ofreciendo mucho sol sin tener que pagarlo con calor intenso llegando a una máxima de 25ºC, ya con viento leve o calmo. La noche prescindirá del ventilador a la hora de irnos a dormir en un cierre muy agradable con 20ºC

Miércoles: ascenso de temperatura

El miércoles 19 de febrero ofrecerá una importante recuperación de la mínima que establecerá un piso térmico de 19ºC en una mañana sin viento y con cielo ligeramente nublado. Nuestra masa de aire se quedará quieta durante todo el día aunque el aporte sol le permitirá al mercurio recuperar posiciones en una jornada con cielo mayormente despejado que mostrará una tarde a pleno sol con máxima de 29ºC configurando otro día térmicamente tranquilo. El viento volverá por la noche, soplando desde el este en un cierre con 23ºC.

Jueves: de vuelta al verano

Esta jornada abrirá una ventana de cuatro días seguidos con viento desde el cuadrante norte, que no se traducirá en una ola de calor, pero marcará un segmento de temperaturas más altas. El jueves 20 de febrero se prevé un amanecer con cielo despejado, viento moderado del norte y mínima de 19ºC. Será otro día a pleno sol, con el verano volviendo por sus fueros en una tarde con 31ºC y sin una sola nube. La noche, donde la Luna estará en cuarto menguante, acusará la circulación de aire templado y el calentamiento de nuestra columna en un cierre con 26ºC que obligará a prender el ventilador.

A partir del jueves se producirá un aumento en las temperaturas, en el contexto de una seguidilla de jornadas de mayor calor Santiago Filipuzzi - LA NACION

Viernes: sol y mucho calor

Seguirá el descenso de aire caliente aunque tímidamente en un amanecer con viento leve o calmo, cielo ligeramente nublado y la mínima siguiendo su recuperación hasta 21ºC. Será la enésima jornada a puro sol, con la diferencia que esta vez eso representará una mala noticia. Nuestra masa de aire se seguirá calentando sin entradas de aire frío para entregar la primera tarde de calor intenso con 32ºC, esperemos que la humedad no complique más las cosas. Para el viernes 21 también se espera el debut de las noches calurosas en un cierre térmicamente muy fastidioso con 28ºC.

Borrador del fin de semana

Todavía hay divergencias con respecto al comportamiento atmosférico del fin de semana en cuanto a la temperatura. Tanto el sábado como el domingo tendrán el mismo patrón sinóptico con mucho sol y máximas de 33ºC, aunque algunos algoritmos pinchan al termómetro varios grados más abajo, veremos que dicen las nuevas actualizaciones durante la semana.

Pronóstico para la Costa Atlántica

Después de un domingo de playa, tocará un lunes con la máxima descendiendo a 25ºC para volver a recuperarse con el transcurso de los días llegando a casi 30ºC a partir de mitad de semana. Atención hoy con la entrada de aire frío de la tarde que podría anunciarse con algunas precipitaciones, si están en la playa no subestimen algún alerta de evacuación por la tarde porque las ráfagas podrían superar los 40 km/h.

Se prevé un aumento de las temperaturas en la playa, sin llegar a la ola de calor, en los próximos días Marcelo Aguilar Lopez

Spoiler alert

La semana que viene empezará con un par de días muy calurosos, con 33ºC para el lunes y martes bajando fuerte el resto de los días. Miércoles y jueves podríamos tener precipitaciones débiles pero continuas.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana sin sustos térmicos aunque el verano revalidará la corona a partir del viernes con tardes muy calurosas, por suerte los días con los registros más altos se darán en el fin de semana. No se esperan lluvias hasta dentro de ocho días por lo que se podrá encarar cualquier actividad que demande varios días sin precipitaciones. Se vienen varias jornadas con muy poca nubosidad, no subestimen la exposición al sol aunque las tardes no ofrezcan altas temperaturas.

Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli

Diego Angeli Por