Pronóstico del tiempo: cómo termina el fin de semana largo y cuándo vuelve la lluvia

Lunes: probabilidad de precipitaciones

Para hoy se prevé otra jornada expuesta a chaparrones y lluvias intermitentes. Se espera un mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado del este con ráfagas y mínima de 17ºC. Seguirán los nubarrones techando el cielo porteño y amenazando con empaparnos ante cualquier idea de salir un rato. Para aquellos a los que les toque trabajar estaremos receptivos a lluvias de baja intensidad, pero continuas durante la primera mitad del día, por lo que no es completamente seguro que lleguen secos al trabajo. La tarde podría ofrecer algunos chaparrones aislados y cancelar cualquier actividad al aire libre, manteniendo el ambiente ventoso, incluso dejándole lugar a alguna tormenta aislada. El termómetro no podrá hacer mucho en un día sin sol y con viento fresco, por lo que no podrá ir más allá de los 23ºC. La noche promete ser menos inestable y ventosa, con lluvias más aisladas y con aire más frío soplando desde el sudeste, en un cierre con 19ºC.

El lunes feriado se presentará con probabilidades de chaparrones Ezequiel Muñoz - LA NACION

Martes: siguen los nubarrones

Si bien el martes mostrará probabilidad de lluvias más baja, no estará exento de alguna precipitación aislada. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado del sudeste y mínima de 18ºC. La mañana mostrará una ligera inestabilidad, con las nubes corriéndose antes del mediodía para regalarnos algunas cuotas de sol. La tarde, aunque muestre cielo parcialmente nublado y algunos claros en el cielo, no estará a salvo de alguna precipitación pasajera en un ambiente con viento moderado desde el este y máxima de 23ºC. La noche conservará la probabilidad de lluvias aisladas en un cierre con 20ºC.

Miércoles: sol intermitente

El miércoles abrirá un paréntesis en la inestabilidad, ofreciendo probabilidad de lluvias solo en las primeras horas de la madrugada. El amanecer mostraría cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste y mínima de 21ºC. Volverá a llegar aire templado después de varios días para animar un poco al termómetro que, aprovechando algunos pasajes soleados, llegaría a 25ºC en una tarde que promete viento leve o calmo y cielo algo nublado. Se nublará de vuelta hacia la noche con la veleta rotando al este primero, y al sudeste después, en un cierre agradable con viento leve y 22ºC. Atención los que vuelvan tarde porque podría haber alguna lluvia débil pasada la medianoche.

A mitad de semana el cielo estará parcialmente nublado

Jueves: templado e inestable

Volverán los nubarrones al firmamento porteño, y con ellos la probabilidad de precipitaciones. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento leve desde el noreste y mínima de 20ºC. La mañana transcurrirá con pronóstico de lluvias aisladas, previsión que se hará extensiva hasta el mediodía. Las primeras horas de la tarde mostrarán el retiro de la nubosidad baja, mantendrán el poco viento para permitir que el mercurio se estire hasta 26ºC. La noche prevé un leve ingreso de aire frío en un cierre con 22ºC

Viernes: la noche, en duda

El viernes presenta algunas divergencias en los diferentes modelos de simulación, por lo que deberán esperar a nuevas actualizaciones aquellos que tengan algo en la agenda nocturna. Se espera por un amanecer con cielo mayormente nublado, viento suave del noreste y mínima de 22ºC. Con el correr de las horas se irá incrementando la cobertura nubosa que no logrará desanimar al mercurio que intentará lograr 27ºC vespertinos. La duda radicará al atardecer cuando un débil ingreso de aire frío renueve la inestabilidad y nos deje al borde de algunas lluvias débiles y aisladas en un cierre con el viento intensificándose, cielo nublado y 23ºC. Como serán de diferentes los análisis que algunos algoritmos marcan cielo despejado cerrando el día.

El viernes se esperan lluvias débiles Silvana Colombo

Borrador del fin de semana

El sábado ofrecería cielo nublado y viento desde el este en un ambiente templado con 27ºC y sin previsión de lluvias a pesar de la frondosa nubosidad. El domingo podrían volver las precipitaciones, primero con una tarde templada con 27ºC para luego tener una potente entrada de aire frío al atardecer que podría anunciarse con chaparrones hasta la noche y un importante descenso de temperatura.

Eso es todo, amigos. Finalmente, el otoño asume el mando de la estación con temperaturas más acordes para esta época del año. Tendremos varios días inestables con cierta incertidumbre atmosférica en cuanto a la probabilidad de precipitaciones, por lo que no cancelen ninguna actividad al aire libre a pesar de algún ícono de lluvia. Lo que quieran aprovechar el feriado de hoy con alguna salida, recuerden que la tarde y noche parecen ser las franjas más expuestas a lluvias, por lo que parece mejor salir y volver temprano

Tengan todos una gran semana.

@JopoAngeli