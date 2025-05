Pronóstico del tiempo en AMBA, según Diego Angeli: ¿hasta cuándo siguen las lluvias?

Lunes: lluvias y tormentas

El lunes será el único día sin parámetros invernales de toda la semana. El día arrancó con un amanecer inestable, cielo cubierto, viento leve desde el norte y una mínima de 17ºC. La mañana conservará el cielo nublado con probabilidad de lluvias, por lo cual una campera impermeable ante de salir podría ser estratégica considerando que será una jornada con nubarrones que amenazarán permanentemente con lloviznas, lluvias y chaparrones. La tarde mantendrá el cielo nublado sin viento, por lo que el termómetro no podrá progresar mucho en un día sin aporte solar ni de aire templado, lo que moldeará una jornada con una acotada amplitud térmica con el mercurio que se estirará solo hasta 19ºC. La noche será la franja más comprometida del día: estará expuesta a algunas tormentas aisladas y una importante intensificación del viento. Atención los que vuelvan muy tarde porque pasada la medianoche podríamos estar expuestos a eventos muchos más activos.

Martes: probabilidad de tormentas fuertes

Lluvias y tormentas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores seguirán hasta el martes Ricardo Pristupluk

Mañana seremos impactados por un frente frío que podría anunciarse con tormentas fuertes. Veremos que dicen las actualizaciones, pero el Litoral y el Río de la Plata, hasta el momento, entran dentro del área de potencial tiempo severo. En ese sentido, se espera un amanecer con precipitaciones. Algunos modelos nos dejan el combo de severidad completo: actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo. Veremos si este escenario se modera con nuevas corridas de los modelos de simulación, pero todo parece indicar que algunas ciudades dentro del sector mencionado van a quedar expuestas a la ira atmosférica. La mañana mostrará ráfagas heladas del sur que tumbarán al termómetro progresivamente. Es así que se anticipan 16ºC que descenderán a 12ºC por la tarde. Quiere decir que se invertirá la progresión térmica, puesto que la máxima se dará al amanecer y la mínima a la noche. Por lo tanto, deberán salir muy abrigado, aunque el termómetro diga lo contrario. Atención aquellos que tengan actividad al aire libre, ya que la lluvia podría retirarse pasado el mediodía, pero las rachas de viento persistirán y dejarán una sensación térmica muy baja. La noche cerrará con cielo cubierto, ráfagas del sudoeste y 11ºC de temperatura, que irá bajando fuertemente durante la madrugada.

Miércoles: ataque polar

Para el miércoles ya se habrá completado el recambio de aire, por lo que estaremos inmersos en una columna mucho más fría. Se espera un amanecer con 6ºC ―dos menos en el conurbano donde el recálculo por efecto del viento podría dejarnos sensación térmica cercana al bajo cero―, con cielo nublado y baja probabilidad de precipitaciones. Se estiman ráfagas heladas que surcarán el estuario a 50 km/h, por lo que deberá abrigarse como un esquimal si le toca moverse por la vía pública o trabajar al aire libre. Progresivamente, se irá retirando la nubosidad para ofrecer los primeros claros en el cielo antes del mediodía. Se espera una tarde ventosa, con cielo parcialmente nublado y una máxima de pleno invierno con el mercurio que se recortará en 11ºC. La noche no tendrá piedad de los friolentos que vuelvan tarde en un cierre con 8ºC.

Jueves: se calma el viento, pero sigue el frío

El jueves conservará la circulación de aire frío, aunque esta vez sin ráfagas. Se prevé un amanecer con cielo algo nublado, viento leve desde el sur y mínima de 5ºC, aún más fría en los últimos cordones suburbanos. A diferencia de los últimos días, se esperan buenas cuotas de sol, por lo que el mercurio podrá aprovechar la atenuación del viento para recuperarse a 13ºC vespertinos. La noche también mostrará una leve recuperación térmica en un cierre con 10ºC.

La mayor parte de la semana hará frío en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores Ricardo Pristupluk

Viernes: leve ascenso de temperatura

El viernes mostrará poco viento de direcciones variables, lo que permitirá que el termómetro siga con su tímida recuperación. Se estima un amanecer con viento leve o calmo, cielo parcialmente nublado y 7ºC de piso térmico. La jornada alternará pasajes soleados con segmentos más nubosos y mostrará una máxima menos fría, esta vez rebasando la traza de 14ºC. La noche se encontrará a salvo para los que quieran salir, aunque deberán abrigarse para sobrellevar un cierre frío de 11ºC, pero por suerte sin viento.

Borrador del fin de semana

El viento norte faltará a la cita con un sábado con aire desde el sur, pero con buenos pasajes soleados para ofrecer una tarde fresca con 14ºC. El domingo conservará el viento frío, la poca nubosidad y una máxima similar. No se vislumbran precipitaciones para el fin de semana.

Eso es todo, amigos. Hasta aquí llegaron las gentilezas térmicas del otoño y, como es habitual, ya los últimos días de mayo suelen exponernos al primer cachetazo polar. Si bien toda la atención se va a posar en el brutal descenso de temperatura, no se olviden que antes podemos tener un evento de tormentas fuertes en el estuario en los primeros días de la semana. Para que no se asusten los friolentos, el frío no llegó para quedarse ni se tratará de un temprano debut invernal. La semana que viene sube la temperatura, especialmente las mínimas.

Buena semana para todos.

@JopoAngeli