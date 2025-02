Pronóstico del tiempo: ¿llueve toda la semana y se va el calor en Buenos Aires?

Clima del lunes: probabilidad de tormentas

Comienza la semana con lo que podría ser uno de los últimos días de calor intenso de la temporada estival. Se espera una mañana con cielo mayormente nublado, viento moderado del norte y mínima de 26ºC. Desde temprano tendremos alta sensación térmica y estaremos expuestos a tormentas aisladas. Estas podrían darse de forma muy puntual y localizada, quizás hasta lloviendo fuerte en algunas zonas del AMBA, mientras otras no tengan ni una gota. Hay probabilidad de que algunos chicos lleguen empapados a las aulas en su primer día de clases. Antes que nada, ninguna precipitación del lunes estará asociada a un ingreso de aire frío y, a pesar de significar una atenuación térmica, esta corriente no representará el alivio definitivo. La posibilidad de precipitaciones abarcará todo el día, lo bueno será que la frondosa nubosidad nos liberará del sol, aunque la alta humedad de nuestra columna atmosférica no nos permitirá apreciar el repliegue térmico, por más que se espere una máxima de 30ºC. La jornada podría sentirse extremadamente calurosa por el recálculo de sensación térmica. La tarde ofrecerá viento desde el este que se intensificará hacia la noche, ya con ráfagas fuertes desde el río en un cierre térmicamente incómodo de 27ºC. Aunque con un menor nivel, el cierre del día conservará la probabilidad de tormentas aisladas.

Clima del martes: otro día inestable

Otro día inestable de punta a punta con probabilidad de tormentas aisladas. Se espera un amanecer con viento moderado del noreste, cielo mayormente nublado y 25ºC muy pegajosos. Nuevamente, los nubarrones sobrevolarán el estuario, la mañana será la franja del día más expuesta a precipitaciones. Se prevé una jornada de acotada amplitud térmica con el termómetro recortándose en 28ºC, de todas formas la alta humedad imperante no nos permitirá disfrutar de esta gentileza térmica en una tarde nublada con poco viento. La noche conservará la inestabilidad y nos dejará un cierre térmicamente más cómodo con 25ºC.

Clima del miércoles: afloja el calor

El miércoles será el día tan esperado después de haber sufrido tanto calor y tanta humedad. Volveremos a estar expuestos a tormentas desde las primeras horas del día, con la diferencia que cualquier núcleo que nos impacte nos podría dejar algún pasaje de tiempo severo, por lo que no subestimen los alertas. Se estima una mañana con viento moderado a regular desde el este, cielo nublado y 23ºC de piso térmico. No tendremos descenso sostenido de aire caliente, la veleta tendrá direcciones variables, aunque predominarán el sur y sudeste. El calor aflojará en una tarde con 26ºC como para dar por terminado el evento de altas temperaturas, aunque seguiremos dentro de la ventana de inestabilidad con probabilidad de lluvias más débiles. Hacia la noche tendremos algunas horas con viento frío en un cierre con baja probabilidad de lluvias y 23ºC.

Clima del jueves: sigue la humedad

Otro día húmedo y nublado aunque sin calor intenso. Se espera una mañana sin sol, ligeramente inestable, donde alguna lluvia aislada no desentonaría, con viento moderado a regular desde el este y mínima de 22ºC. Seguirán los cúmulos bajos y cargados en nuestro cielo, en un día con viento fresco y húmedo desde el río, lo que desalentará al termómetro que solo lograría 26ºC como mayor esfuerzo. Será otro día sin amplitud térmica donde el mercurio casi ni se moverá en un cierre con 24ºC, con una muy baja posibilidad de precipitaciones.

Clima del viernes: los nubarrones no se van

Enésimo día, mayormente nublado e inestable. Se espera un amanecer con viento calmo o leve desde el norte, cielo cubierto y mínima de 27ºC. A diferencia de las últimas jornadas podríamos tener algunas cuotas de sol que no sé si serán un buen negocio con nuestra masa de aire todavía saturada con vapor. La tarde ofrecería cielo mayormente nublado, poco viento y máxima de 27ºC. Hacia la noche se esperan ráfagas desde el este, lo que renovará la inestabilidad e inyectando más humedad en nuestra columna atmosférica que para ese entonces ya será un sauna.

Se viene una semana de nubes

Borrador del fin de semana: cómo será el tiempo

El sábado podría comenzar inestable y ofrecer una tarde con 28ºC con alta sensación térmica. Hacia el atardecer un breve ingreso de aire frío tumbaría el termómetro. El domingo tendría circulación de aire más fresco desde el sudeste con descenso de temperatura, que renovará la probabilidad de precipitaciones.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana difícil para los presentadores del tiempo, donde todos los días ofrecerán posibilidad de precipitaciones, incluso sin cerrarle la puerta a algunos chaparrones fuertes. Al ser lluvias dispersas, nuestra suerte quedará echada al tracking de los núcleos de tormenta que podrían debilitarse en el camino, esquivar la ciudad o impactarla de lleno, por lo que no sorprendería que más de un día las lluvias terminen siendo un fiasco. A pesar de que el termómetro baje el perfil, conservaremos la alta humedad, por lo que la percepción de temperatura más baja la lograríamos recién a mitad de semana. Se vienen varias jornadas donde gritarán los juanetes, lo más importante es que no se vislumbra otro evento de alta temperatura en los primeros diez días de marzo, por lo que nos podríamos entusiasmar en que las próximas horas serían las últimas de calor intenso del verano 2025.

¡Tengan todos una gran semana!

