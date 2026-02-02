Los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires inician la tercera ola de calor de la temporada con registros térmicos que superan los 34 grados. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que finalmente llueve en CABA tras una masa de aire cálido que afecta la región central del país durante la primera semana de febrero.

¿Qué día llueve en CABA?

El jueves 6 de febrero es la fecha en la cual habrá caída de agua en la ciudad. Este cambio de tiempo ocurre tras una semana de calor sofocante que afecta el normal desarrollo de las actividades.

El cuadro meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires detalla el pico de calor del martes 3 y la probabilidad de precipitaciones hacia el final de la semana (Captura: SMN)

El pronóstico extendido del clima muestra una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% para la madrugada del jueves. El martes 3 existe una ligera inestabilidad, ya que la jornada presentará el cielo parcialmente nublado, con probabilidad de chaparrones aislados durante la tarde.

Pronóstico del tiempo para la primera semana de febrero

El lunes 2 marcará el comienzo de la escalada térmica con un descenso masivo de aire caliente sobre la ciudad. La mañana presentó un cielo despejado y vientos leves del norte con una mínima de 23 grados. Al mediodía la nubosidad alta cubrirá un poco el sol y la tarde registrará valores de 34 grados con viento moderado y poca sombra. Esta será la primera tarde de una saga de máximas altas por la cual regirá el alerta por altas temperaturas en Buenos Aires. La noche mantendrá el calor con 29 grados al final del día y el termómetro bajará recién a la medianoche para permitir un mejor descanso a los vecinos.

El martes 3 ofrecerá una mañana templada con 24 grados, con un amanecer ligeramente nublado, el viento del sudeste aportará nubosidad y creará una ligera inestabilidad con probabilidad de chaparrones. La nubosidad baja cubrirá el cielo con una temperatura cercana a los 36 grados. El viento desde el este refrescará el cierre de la jornada con 28 grados. Esta marca térmica resultará calurosa pero representará una mejoría frente a los valores de la tarde. El gráfico de previsión indicará un descenso a 26 grados durante la noche con una probabilidad de llueve en CABA de entre el cero y el diez por ciento.

Se espera la tercera ola de calor en Buenos Aires durante la primera semana de febrero Soledad Aznarez - LA NACION

El miércoles 4 interrumpirá el descenso de aire caliente y otorgará un breve respiro en la hilera de días extenuantes. El amanecer registrará 24 grados con viento desde el este y cielo parcialmente nublado. La cobertura de nubes aumentará durante el paso de la mañana para tapar el sol. El termómetro perderá empuje y se recortará en los 33 grados. La noche mostrará una atenuación térmica con 26 grados al final del día.

El jueves 5 el verano retomará la ofensiva con viento caliente desde las primeras horas hasta la noche, con un piso térmico de 25 grados y cielo mayormente nublado. A media tarde la temperatura alcanzará los 33 grados con menos nubes y menos viento. La noche no dará respiro con un cierre de 29 grados, con un débil frente frío que llegará al rescate antes de la medianoche y generará las primeras probabilidades de tormentas.

Se esperan precipitaciones para el jueves 5 de febrero en Buenos Aires Aníbal Greco - La Nación

Condiciones meteorológicas para el cierre de la semana

El viernes 6 traerá el alivio esperado con el regreso de las precipitaciones después de mucho tiempo. El amanecer será inestable con una mínima de 21 grados y cielo mayormente nublado. La superficie se enfriará con la lluvia y las nubes taparán el sol. El viento soplará fresco desde el río con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La noche presentará un ambiente mucho más agradable con 23 grados y cielo ligeramente nublado.

El sábado 7 conservará la calma térmica con una mínima de 19 grados y una máxima de 28 grados con una tarde a pleno sol. El domingo 8 mostrará una temperatura un poco más alta durante el día con una máxima de 29 grados y una entrada de aire frío antes de la noche provocará lluvias con un leve descenso de temperatura.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.