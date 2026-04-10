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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre 12 y 28; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 11 de abril
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 11 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 11 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 19:11.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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