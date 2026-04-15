LA NACION

Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de abril, la temperatura rondará entre 12 y 26; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 16 de abril
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 16 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 16 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Una automotriz japonesa presenta su nuevo SUV que se convierte en el más barato de la marca
    1

    Una automotriz japonesa presenta su nuevo SUV que se convierte en el más barato de la marca

  2. Toyota abre un centro que produce una pieza fundamental de su modelo estrella: el Yaris Cross Hybrid
    2

    Toyota abre un centro que produce una pieza fundamental de su modelo estrella: el Yaris Cross Hybrid

  3. Qué dijo BYD sobre el feroz incendio que sufrió la empresa china y cómo afectará en la Argentina
    3

    BYD: qué dijo la empresa china sobre el feroz incendio que se desató y cómo afectará en la Argentina

  4. El FMI rebajó su proyección sobre el superávit primario y estableció una nueva meta de acumulación de reservas
    4

    El FMI rebajó su proyección sobre el superávit primario y estableció una nueva meta de acumulación de reservas