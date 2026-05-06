Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 7 de mayo el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:04 y se pone a las 18:13.

Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: