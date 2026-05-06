Clima en ciudad de Salta hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 7 de mayo, la temperatura rondará entre 11 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Salta, indica que hoy 7 de mayo el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Salta presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:50.
Pronóstico del tiempo en Salta para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
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