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Clima en ciudad de San Juan hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 8 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 12; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 8 de mayo
El pronóstico del tiempo para ciudad de San Juan para el 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Juan, indica que hoy 8 de mayo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Juan presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 18:15.

Pronóstico del tiempo en San Juan para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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