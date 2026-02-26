LA NACION

Clima en Río Gallegos hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de febrero, la temperatura rondará entre 11 y 15;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Río Gallegos para el 27 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Gallegos, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Gallegos se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 20:38.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
