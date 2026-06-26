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Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de junio, la temperatura rondará entre 7 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 27 de junio
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 27 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 27 de junio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:51 y se pone a las 18:09.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

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