Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 7 de mayo el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:25.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: