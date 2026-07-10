Se viene un fin de semana con nubarrones y bajas temperaturas: qué dice el pronóstico

El viernes comenzó con un manto espeso de nubarrones sobre Buenos Aires, una jornada marcada por la escasa presencia del sol y temperaturas que apenas alcanzan los 14ºC como marca máxima. Según indica el meteorólogo Diego Angeli, la mañana presentó una mínima de 7ºC. El ambiente permanece gris y ventoso durante todo el día, lo que obliga a mantener el abrigo puesto para quienes circulan a la intemperie. Por la noche, la nubosidad ayuda a retener algo de calor y el termómetro se sitúa en 11ºC, con la previsión de lluvias ya descartada para la jornada.

El pronóstico del tiempo adelanta un fin de semana con frío

El sábado, la tendencia de frescura se mantendrá constante en todas las franjas horarias. Angeli señala que el fin de semana conserva el viento frío del sudeste y la persistente cobertura nubosa. El día arranca con 7ºC bajo un cielo mayormente nublado. A pesar de la baja probabilidad de lloviznas aisladas, el especialista sugiere no cancelar planes al aire libre, ya que los registros térmicos se ubican en niveles frescos, lejos del frío intenso que caracterizó los días previos. Hacia la tarde, el viento rota levemente hacia el sur y la temperatura trepa hasta los 15ºC. Al llegar la noche, la estabilidad gana terreno con 12ºC y vientos del sudoeste que evitan un descenso térmico marcado durante la madrugada siguiente.

Muchos aprovechan el fin de semana largo para tomarse unas mini vacaciones a pesar del frío Marcelo Aguilar - La Nación

El pronóstico para el domingo

El domingo marca una transición hacia mejores condiciones, aunque el inicio del día todavía refleja la influencia de la masa de aire fría. El pronóstico de Angeli detalla un amanecer con 6ºC y cielo cubierto, sin ráfagas intensas de viento que afecten la sensación térmica. Con el avance de las horas, el manto de nubes se fractura y permite el ingreso de cuotas de sol necesarias para cambiar el ánimo de la jornada. Durante la tarde, el termómetro marca 13ºC bajo un cielo parcialmente nublado. Es un momento propicio para organizar actividades recreativas, siempre que se opte por ropa adecuada para un clima fresco. La noche del domingo cierra con el cielo despejado, viento calmo y un registro de 9ºC.

De cara a la semana venidera, se descartan escenarios de frío polar extremo. El lunes se perfila como el día más gélido del periodo próximo con una mínima de 6ºC y una máxima de 14ºC. Sin embargo, las temperaturas muestran una tendencia al alza a partir del martes. La actual hilera de días con gran cobertura nubosa limita la amplitud térmica, un fenómeno que evita que las mínimas caigan estrepitosamente pero que también impide un ascenso pronunciado de las máximas. Buenos Aires atraviesa un proceso de descongelamiento tras un inicio de semana antártico que dejó heladas en el conurbano. Aunque el ambiente invernal permanece y exige el uso de abrigos gruesos, la buena noticia es que los amaneceres comienzan a ocurrir más temprano cada día.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA en base a un artículo firmado por Diego Angeli.