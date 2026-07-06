Sigue el frío matinal y habrá amplitud térmica: así estará el clima en el AMBA esta segunda semana de julio

Las primeras jornadas de la semana estarán marcadas por un frío extremo. Las temperaturas máximas subirán a mediados de la semana y el viernes llega la lluvia.

Clima de lunes: otra mañana con baja temperatura

Vuelve el frío intenso a la ciudad con un amanecer que obligará a abrigarse más de la cuenta a la hora de salir de casa. Se espera una mínima de 3ºC para la ciudad mientras que el conurbano iniciará la cuenta en 2ºC con sensación térmica más baja, por lo que deberán lidiar con una percepción bajo cero en los últimos cordones y la posibilidad de tener visibilidad reducida por la niebla. Se espera por una mañana con mucha nubosidad baja que se irá disipando con el correr de las horas para dejarnos buenas cuotas de sol después del mediodía. La tarde mantendrá el viento frío del oeste, pero no impedirá que el termómetro se recupere hasta 13ºC para sacarnos por un rato del segmento de frio fuerte, aquellos que tengan actividad vespertina a la intemperie podrán disfrutar del sol y sobrellevar mejor la incidencia de la circulación de aire frío. La noche mostrará 6ºC con cielo despejado lo que promoverá una importante caída del mercurio en la madrugada.

En los primeros días de la semana habrá frío extremo fabian-marelli-11419

Clima de martes: amanecer con frío extremo

El amanecer del martes aguarda por frío extremo, sin atenuantes. La nula nubosidad y el viento frío desde el oeste moldearán una mañana helada con mínima de 2ºC en el cemento porteño y -3ºC en el sector suburbano, con sensación térmica mucho más baja por efecto del chiflete. Será otra mañana con pasto congelado y parabrisas congelados dando cuenta de las muy bajas temperaturas en el conurbano. El cielo despejado y la rotación de viento antes del mediodía no solo facilitarán el rebote térmico, sino que configurarán una jornada de mucha amplitud térmica, el termómetro las tendrá todas a favor en una tarde soleada con descenso de aire templado para llevar al mercurio hasta 17ºC en una notable remontada térmica. La noche ofrecerá cielo algo nublado y un cierre de 10ºC clausurando el episodio de frío extremo por varios días.

Clima de miércoles: ascenso de temperatura

El miércoles redimirá a aquellos que tuvieron que soportar el inicio de semana con mañanas antárticas ofreciendo un importante ascenso de temperatura. El amanecer mostrará 6ºC metropolitanos y 3ºC suburbanos con menos viento para que la sensación térmica no se separe tanto. Se espera por más cobertura nubosa, con la capa alta y media casi totalmente cubierta lo que nos dejará poco sol durante todo el día. Continuará la circulación de aire templado para permitir que el termómetro nos saque del frío antes del mediodía y se atreva a una nueva tarde lejos del frío con la máxima escalando hasta 18ºC para despertar la euforia de los friolentos. Será la noche menos fría de la semana en un cierre con 13ºC.

Clima de jueves: el sol se despide hasta la próxima semana

Para el jueves esperamos una jornada con poco sol, pero lejos del frío intenso. Se estima un amanecer con cielo parcialmente nublado, viento leve del noroeste y 7ºC de piso térmico. A media mañana comenzará un lento giro de la veleta, colocándose en oeste y luego en sudoeste para anunciar una débil circulación de aire frío. La tarde tendrá cielo mayormente cubierto, ya sin sol y con circulación de aire frío el termómetro se moderará en 15ºC. La noche cerrará en 11ºC con cielo mayormente nublado e intensificando el viento patagónico.

En el feriado las temperaturas no serán crudas pero se ausenta el sol Valeria Rotman

Clima de viernes: probabilidad de lluvias aisladas

El viernes volverán los nubarrones en una jornada inestable que podría dejarnos algunas lluvias aisladas. El amanecer quedará a resguardo por la nubosidad baja con 8ºC de mínima y viento moderado del sudeste. Quedará por delante una jornada que amagará con lloviznas o lluvias aisladas, hasta el momento los modelos indican que llueve poco y nada, veremos que dicen las actualizaciones. La tarde se rendirá ante el viento frío y la falta de sol con el mercurio recortándose en 13ºC devolviéndonos a las máximas invernales. La noche no se encuentra a salvo hasta el momento, si bien los modelos dan baja probabilidad de lluvia deberán estar atentos a nuevas actualizaciones los que tengan algo en la agenda nocturna.

Borrador del fin de semana: así estará el clima

El sábado mantendrá la inestabilidad en una jornada con viento frío y mucha nubosidad con máxima de 12ºC que parece desalentar algún plan al aire libre. El domingo también muestra, hasta el momento, un escenario similar con baja probabilidad de lluvias y menos temperatura. Veremos si se revierte esta tendencia o el transcurso de la semana va confirmando un fin de semana frío y con lloviznas intermitentes.

Eso es todo, amigos. El frío fuerte se pausará el martes después del mediodía, invitando a los friolentos a apagar la estufa por las tardes hasta el viernes. Quedan por delante dos amaneceres muy fríos, el de hoy y el de mañana, el miércoles mostrará una importante recuperación de la mínima sacándonos del segmento de frío intenso, de todas formas, el viernes volveremos a tener una nueva intromisión de aire frío, aunque sin efectos polares. Todo parece indicar que el invierno mantendrá por un par de semanas más esta tónica, intercalando un par de días de frío fuerte para volver a registros más acordes a nuestra latitud. Si bien tendremos una semana con mucho menos sol, la cobertura nubosa a partir de mitad de semana será fundamental para no tener mañanas tan frías.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli