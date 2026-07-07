Mundial 1966: cómo Egipto protagonizó el boicot que cambió la historia de la FIFA

El partido de la Selección argentina contra Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 ha puesto el foco en esta nación africana. De acuerdo con Google Trends, tuvo un 1400% de aumento en las búsquedas en la web. Si bien, hasta ahora, no ha tenido ninguna participación estelar en la Copa del Mundo (lo más lejos que llegó fue a octavos de final), el país de las pirámides tiene una larga tradición futbolística.

Egipto y la esperanza de ser el primer campeón mundial africano de la mano de Salah

La selección egipcia fue la primera de todo el continente africano en clasificar al certamen internacional en Italia 1934. Pero también, fue una de las protagonistas del histórico boicot a la FIFA que “transformó el gobierno del internacional del fútbol”, en palabras del experto en sociología del deporte Paul Darby en su artículo Política, resistencia y clientelismo.

Mundial Inglaterra 1966: un campeonato marcado por las tensiones políticas

Entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960, una ola de independencia recorrió el continente africano. En un lapso de diez años, un total de 20 países lograron la independencia de Europa y Egipto consolidó su liderazgo político y deportivo en la región. “La creciente movilización anticolonial dotó al deporte de un carácter político colectivista y, en ocasiones, radical”, resume Paul Darby.

Gamal Abdel Nasser fue el segundo presidente de Egipto y unos de los líderes en el movimiento panafricanista

Gamal Abdel Nasser, segundo presidente egipcio, utilizó el fútbol como una herramienta para consolidar el nacionalismo árabe y generar un sentido de identidad nacional. Tras la Revolución de 1952, su administración integró los clubes a la estructura estatal y él mismo fue nombrado presidente honorario del popular club Al-Ahly en 1956.

Ese mismo contexto favoreció la creación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 1957, “la primera organización panafricana en actuar como un bloque unido frente a organismos internacionales”, según explican Simon Rofe y Alan Tomlinson en el artículo La historia no contada de la diplomacia de la FIFA y la Copa del Mundo de 1966.

La selección egipcia fue la primera en todo el continente africano en clasificar a una Copa del Mundo en 1934

Sin embargo, estas ambiciones nacionalistas entraban en tensión con la administración de la FIFA, que históricamente operaba para satisfacer los intereses de sus miembros europeos y sudamericanos. Hasta entonces, casi la totalidad de las 15 plazas para la Copa del Mundo se reservaban para estas dos regiones. De cara al mundial 1966 en Inglaterra, la FIFA declaró que habría un solo cupo para toda África, Oceanía y Asia.

Cómo se gestó el boicot que cambió la historia del Mundial

En julio de 1964 el Comité Ejecutivo de la CAF, reunido en la capital egipcia de El Cairo, anunció formalmente su intención de retirarse del proceso de clasificación si no se reconsideraba la asignación de plazas. “Es absurdo tener un único cupo para tres continentes que agrupan a casi la mitad de las asociaciones nacionales de fútbol del mundo”, declaró en aquella ocasión Mourad Fahmy, el secretario general de la Confederación Africana.

La CAF presidida por el egipcio Abdel Aziz Mostafa decidió retirarse del proceso de clasificación del Mundial

El entonces presidente de la FIFA Stanley Rous no dio el brazo a torcer. “La política no debe interferir con nuestras actividades”, era algo que solía repetir el británico. En octubre de 1964, la Asamblea General de la Confederación Africana confirmó la retirada de todo el continente del torneo de 1966.

En lugar de negociar, la FIFA respondió imponiendo una multa de 5.000 francos suizos para cada asociación. Sin embargo, esto no impidió que la Confederación Asiática de Fútbol siguiera los pasos del continente africano y también se ausentó del proceso de clasificación, a excepción de Corea del Norte.

Carta del Secretario General de la FIFA Käser al presidente Stanley Rous donde le informa el boicot de la CAF

Finalmente, la Copa del Mundo se disputó en Inglaterra y fue allí donde los británicos se consagraron campeones tras derrotar a Alemania Federal por 4-2 en la final. En aquella ocasión, la Argentina llegó a cuartos de final, donde perdió contra el anfitrión por un solo tanto, en un partido polémico marcado por la expulsión del capitán Antonio Rattín.

El Mundial de 1966 terminó con Inglaterra campeón al derrotar a Alemania Federal

El éxito del boicot y su repercusión al día de hoy

La postura de la CAF caló hondo en la administración de la FIFA. En 1968, se estableció por primera vez una plaza automática para África en el Mundial de México 1970. El conflicto también desgastó la figura de Stanley Rous y en 1974 fue reemplazado por João Havelange, el primer presidente sudamericano de la Federación. Este reclamo sentó las bases para la expansión del certamen de 16 equipos a 24 en 1982, luego a 32 en 1998, y finalmente a la ampliación a 48 equipos para 2026.

En 1974 João Havelange (izquierda) reemplazó a Stanley Rous (derecha) como presidente de la FIFA

De acuerdo con Paul Darby, la actuación de Egipto fue clave, ya que financió los gastos de viaje y estancia de las 23 delegaciones nacionales durante la asamblea de 1963. “Egipto fue el punto focal para el liderazgo panárabe y panafricano”, resumió el experto. Hoy, mientras Egipto vuelve a ser protagonista por enfrentar a la Argentina en los octavos de final, África llegó a la Copa del Mundo con nueve plazas directas.