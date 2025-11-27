Se vienen las lluvias y el frío: cómo estará el clima este último fin de semana de noviembre, según Diego Angeli

Clima del jueves: probabilidad de tormentas por la noche

Para hoy se espera la última jornada con descenso de aire caliente, lo que se traducirá en otro día veraniego, que algunos disfrutarán y otros padecerán si les toca estar mucho tiempo expuestos al rayo del sol. El amanecer mostrará algo más de nubosidad que los últimos días, se espera una mañana con viento moderado del noreste y el termómetro mostrándose muy ambicioso con 21ºC de piso térmico. La jornada promete una nueva tarde de calor estival que volverá a mostrar bebidas en las heladerías con el mercurio alto y una máxima de 32ºC, manteniendo el viento moderado del norte y cielo parcialmente nublado. Al promediar el día observaremos desmejoras, hacia el atardecer ya tendremos sobrevuelo de nubarrones con baja probabilidad de precipitaciones. La noche mostrará 26ºC y la tan esperada rotación de viento, la entrada de aire frío podría promover algunas tormentas nocturnas aisladas con un posterior descenso de temperatura. Ya estamos bajo alerta meteorológico por los potenciales eventos nocturnos.

Clima del viernes: importante descenso de temperatura

Después de varias jornadas volverá la circulación de aire frío en el estuario para calmar al termómetro. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve de sur y mínima de 20ºC. A diferencia de las últimas mañanas, la falta de sol y aire templado no permitirán que la temperatura progrese tan rápido, lo que nos dejará un día térmicamente más tranquilo. La tarde conservará el cielo mayormente cubierto, con ligera inestabilidad, con viento desde el sudoeste, lo que recortará la máxima en 27ºC. La noche será testigo de un significativo descenso de la temperatura para volver nuevamente a la primavera en un cierre con 18ºC sin previsión de lluvias.

Este fin de semana bajará la temperatura por las lluvias

Clima del sábado: lluvias intermitentes y nada de sol

El sábado ofrecerá viento fresco y húmedo desde el río desde las primeras horas del día. Se prevé un amanecer inestable y ventoso, con cielo mayormente nublado donde no desentonarían algunas lluvias aisladas. La mínima retrocederá hasta 17ºC en un día donde el mercurio prácticamente se quedará quieto sin respaldo solar y con circulación de aire más frío. Cerca del mediodía estaremos expuestos a las primeras tandas de precipitaciones que se mantendrían de manera intermitente durante gran parte del día. La tarde se perfila con 21ºC, viento moderado a regular desde el este, abriéndole la puerta a algunas tormentas aisladas. La noche no estará a salvo, también expuesta a lluvias en un cierre con 18ºC.

Clima del domingo: siguen los nubarrones y la posibilidad de precipitaciones

La jornada dominical mantendrá el manto de nubes y la probabilidad de precipitaciones. Se espera un amanecer con cielo nublado, viento moderado desde el este y mínima de 17ºC. La mañana seguirá mostrando segmentos con diferentes ritmos de precipitación, incluso con margen para una nueva tanda de tormentas. La tarde proyecta lluvias intermitentes, lo que parece que cancelaría toda actividad al aire libre, con viento moderado, sin sol y máxima de 22ºC. La noche no solo no quedará a salvo, sino que podría mostrar una intensificación en las precipitaciones, haciéndolas más intensas y, posiblemente, con ráfagas y actividad eléctrica.

Spoiler alert: el clima para la semana que viene

El lunes se mostraría ligeramente inestable, aunque mantendría la calma térmica con 21ºC. A partir de mitad de semana volvería a descender aire cálido para dejarnos varios días cálidos con máximas de 29ºC. La saga miércoles, jueves y viernes nos devolvería al verano.

Se espera un fin de semana de lluvia Ricardo Pristupluk

Eso es todo amigos. Con el verano meteorológico a punto de comenzar ya es inevitable que cada semana no intercale algunas tardes estivales, hoy tendremos el pico de calor con 32ºC con la posibilidad que el mercurio trepe hasta 39ºC en el norte argentino. Ya lo dijimos antes, el sol ya no juega en nuestro equipo, y lejos de ser un amigo, hoy se transformará en un duro adversario. La gran duda es si nuestra columna aguanta hoy la rotación de viento y todo indica que el escenario puede ser pesimista para los que vuelvan tarde que podrían ligarse un duchazo. El cierre nos tendrá en vilo siguiendo el derrotero de algunos núcleos de tormenta que podrían dejarnos algún pasaje de precipitación más activo, ya estamos bajo alerta por lluvias intensas nocturnas. Malas noticias para aquellos que esperaron por el fin de semana para salir un rato o para aquellos que se entusiasmaron por una tarde de pileta, aunque de manera intermitente y entrecortada se espera que llueva prácticamente todo el fin de semana.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli