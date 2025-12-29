¿Sigue el calor extremo para Año Nuevo? Este es el pronóstico del clima en el AMBA para esta semana de fin de año

La semana inicia con calor extremo hasta el miércoles, pero se terminará con el inicio del Año nuevo, que tendrá un brusco descenso térmico.

Clima del lunes: primera tarde de calor agobiante

Para hoy se espera el primer episodio de la saga de calor extremo. Se estima una mañana con viento calmo, cielo algo nublado y una mínima de 23ºC. Rápidamente, empieza la carrera rumbo a una tarde de calor intenso con cielo parcialmente nublado, aire caliente desde el noreste que surca de forma suave la ciudad y 35ºC de temperatura máxima para que todo el estuario se transforme en un horno. Será una jornada muy difícil para todos los que tengan alguna actividad al aire libre. Algunos modelos no descartan que el calor extremo promueva una ligera inestabilidad. Se espera un cierre con 29ºC, por lo que inaugurará una hilera de noches cálidas donde no alcanzará con el ventilador.

La semana arranca con un día de calor extremo en el AMBA Valeria Rotman - LA NACION

Clima del martes: otro día sofocante

Para el martes se espera un nuevo círculo del infierno. El amanecer ya avisará que vamos rumbo a otro día de temperaturas insoportables con 26ºC de piso térmico, cielo algo nublado y viento moderado desde el noroeste. La circulación de aire caliente y la insolación de la superficie empujarán al mercurio hasta 37ºC en un ambiente sofocante. Será muy difícil para los que les toque andar por la calle o quedar expuestos al rayo del sol en una tarde con cielo algo nublado y viento leve, donde cada porción de sombra en la vereda será muy codiciada. Los registros nocturnos podrían sentirse aún más molestos en un cierre con 32ºC donde nadie podrá dormir. Es posible que la noche sea térmicamente más molesta que la tarde.

Clima del miércoles: última jornada de temperaturas extremas

El miércoles será el último día de la saga de calor extremo. Se espera una mínima altísima de 28ºC, por lo cual ya estaremos transpirando desde el desayuno. No habrá atenuantes, por lo que será una jornada asfixiante con la temperatura que irá subiendo rápidamente con el correr de las horas. Esto se explica porque la veleta rotará y desde el oeste llegará aire muy caliente. La tarde amenaza con 38ºC para que el canto de las chicharras se transforme en una suerte de sirena de emergencia por calor límite, en un ambiente con poco viento y cielo parcialmente nublado. Lamentablemente, la cena de fin de año transcurrirá con 32ºC y. De todos modos, ya pasado el brindis, empezará a girar el viento para que entre aire frío y se acabe el episodio de temperaturas agotadoras.

Clima del jueves: el Año nuevo trae el alivio

El viento desde el sudeste soplará durante toda la madrugada y nos dejará una mañana mucho más agradable con un brutal descenso de la temperatura. Se prevé un amanecer con 19ºC, ráfagas frías desde el sudeste y cielo parcialmente nublado. Pasado el mediodía, se cortará la circulación de aire frío para darle paso al viento desde el río y planchar la máxima en 28ºC, que se sentirá como toda una gentileza de Año Nuevo. La tarde mostrará sol intermitente y viento moderado en un ambiente muy diferente al de los últimos días. Volverán las temperaturas que nos dejen dormir en un cierre térmicamente mucho más cómodo con 23ºC.

El jueves habrá un significativo descenso de temperatura Freepik

Clima del viernes: sigue la calma térmica

El viernes será otro día sin descenso de aire caliente, por lo que seguiremos con el termómetro tranquilo. Se prevé un amanecer con 19ºC, viento moderado a regular desde el sudeste y cielo parcialmente nublado. Hacia el mediodía se atenuará el viento y la veleta rotará al este para que el mercurio no se pase de la raya en una tarde con 28ºC. La noche volverá a tener una breve intromisión de aire frío en un cierre con cielo despejado y 21ºC.

Borrador del fin de semana

El sábado ofrecería mucho sol con viento de dirección variable. Se espera una tarde de calor suave con 30ºC. El domingo tendrá viento desde el sur para dejarnos un día de sol sin calor intenso, con máxima de 29ºC.

Eso es todo, amigos. Lamentablemente, el 2025 se va dejándonos tres días de temperaturas extremas. Por suerte, el primer azote térmico del verano se produce ya sin los chicos en las aulas y con la ciudad un poco más vacía. Habrá que desandar tres jornadas que se harán eternas, así que no subestimar todas las recomendaciones a nivel salud. Desde ya, es imposible calificar positivamente el escenario térmico que se avecina: por más sol y calor que presenten las próximas tardes, estaremos ante un evento de pésimas condiciones meteorológicas. Igualmente, no será tan largo y ya el jueves no solo llegará el alivio, sino que se mantendrá varios días.

El año entrante debutará sin temperaturas peligrosas y no se vislumbran otras olas de calor en el corto y mediano plazo. Cabe destacar que el evento que comienza hoy no representa ninguna anomalía ni ningún nuevo escenario de temperaturas estivales. Lamentablemente, este período de registros sofocantes solapará la celebración de Fin de año. De todos modos, justo después del brindis el viento rotará para que el 2026 ya debute con nuevos aires.

¡Buena semana para todos!

Día de la semana Temperatura (Mín - Máx) Clima Lluvias Lunes 29 de diciembre 23°C - 35°C Comienzo de una seguidilla de días de calor extremo con una tarde muy pesada. Ligera inestabilidad. Martes 30 de diciembre 26°C - 37°C Jornada con temperaturas sofocantes y una noche muy molesta. Sin lluvias. Miércoles 31 de diciembre 28°C - 38°C Día asfixiante con calor extremo que terminará tras el brindis de Año nuevo, con el ingreso de aire frío. Sin lluvias. Jueves 1° de enero 19°C - 28°C Gran alivio térmico con un marcado descenso de temperatura y vientos frescos. Sin lluvias. Viernes 2 de enero 19°C - 28°C Se mantiene la calma térmica con un ambiente muy agradable y templado. Sin lluvias.

