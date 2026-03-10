Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de marzo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 11 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 20:11.

Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..