Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 12 de mayo, la temperatura rondará entre -1 y 4; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 12 de mayo el cielo estará nevadas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 0 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.
El sol sale a las 09:13 y se pone a las 17:47.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias y nevadas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 4 grados.
A la noche, el clima rondará los 2 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hay que hacer ante nevadas extremas
Ante una caída de nieve con acumulación en superficie se deben tomar algunas medidas preventivas para evitar accidentes y preservar la vida de las personas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza las siguientes recomendaciones para los casos extremos de nevadas:
- Evitar actividades al aire libre.
- Utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar. Antes de ello, cortar el suministro eléctrico y el gas.
- Mantenerse informado y conocer los lugares de evacuación.
- Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- En caso de viajar en auto, permanecer en el vehículo y no intentar caminar para alejarse del temporal.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
Banco Columbia completó la adquisición de Efectivo Sí
- 2
Tras la muerte de su madre, Mario Pergolini agradeció el cariño recibido en medio del dolor: “Han sido muy respetuosos”
- 3
Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este lunes 11 de mayo
- 4
Las dudas que sacuden la investigación del caso Minetti en Uruguay