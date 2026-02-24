Clima en Ushuaia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de febrero, la temperatura rondará entre 4 y 14;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ushuaia, indica que hoy 25 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ushuaia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:46 y se pone a las 20:45.
Pronóstico del tiempo en Ushuaia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
- 1
La madre y el asesino frente a frente: el día que un juicio en Alemania terminó en siete disparos
- 2
Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones
- 3
Luna de Sangre: la NASA divulgó horarios y lugares para observar el eclipse lunar
- 4
Nuevo polo gourmet en un barrio que no para de crecer