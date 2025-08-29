Clima en ciudad de Tucumán hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 30 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 27;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán, indica que hoy 30 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Tucumán se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:37 y se pone a las 19:07.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
