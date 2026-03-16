Viene la lluvia y sigue el calor: este es el pronóstico del clima en el AMBA para esta semana

Semana de transición equinoccial con tiempo severo, ráfagas fuertes y tormentas intensas entre lunes y martes, seguidas de un marcado descenso térmico el miércoles.

Clima del lunes: tarde de lluvia y viento

Para hoy se espera una jornada muy inestable, con probabilidad de lluvias desde el mediodía por lo que existe la posibilidad estadística que no lleguen a casa secos a la salida del trabajo o las aulas. Se espera un amanecer con cielo mayormente nublado, con viento moderado desde el norte y mínima de 24ºC. Si elige una campera impermeable antes de salir de casa, que no sea muy gruesa, las potenciales lluvias no estarán asociadas a un ingreso de aire frío por lo que no se traducirán en un descenso de temperatura. La tarde traerá una rotación de viento hacia el este de manera intermitente con ráfagas de hasta 50 km/h y abriéndole la puerta a tormentas aisladas por lo que habrá que estar atentos a las alertas que se emitan y al sobrevuelo de algunos núcleos que nos podrían dejar algún momento de lluvia más activa. La máxima treparía hasta 29ºC a pesar de no contar con respaldo solar, lo que dejará un ambiente pesado por el calor y la humedad. La noche mostraría un escenario más estable, aunque conservaría el viento fuerte desde el río en un cierre templado con 25ºC, un registro alto al tener el otoño a la vuelta de la esquina.

Lluvias el lunes y el martes Ricardo Pristupluk

Clima del martes: probabilidad de tormentas fuertes

El martes estaremos expuestos a tiempo severo y es probable que algún sector del centro del país la pase mal atmosféricamente. Se prevé un amanecer con viento desde el norte, cielo mayormente nublado y el termómetro iniciará la cuenta en 22ºC. Volveremos a estar expuestos a tormentas dispersas desde la madrugada por lo que cualquier lluvia matinal no estaría fuera de libreto. La lupa quedará posada sobre el mediodía cuando la veleta empiece su giro por el oeste y al sudoeste en las primeras horas de la tarde para que, después de mucho tiempo, un frente frío barra la ciudad y aplaque la temperatura vespertina en 26ºC. El choque de dos masas tan diferentes en temperatura y humedad podría derivar en tiempo severo, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, viento fuerte con ráfagas y ocasional caída de granizo. Desde ya, este escenario no se daría de forma homogénea en el estuario, algunas localizadas podrían sufrir la ira meteorológica mientras otras la saquen barata. Incluso sectores del centro de la provincia de Buenos Aires parecen más expuestos a eventos más intensos. Hasta el momento se aconseja la cancelación de toda actividad al aire libre. Hacia la noche tendremos viento fuerte soplando desde el sur, en un cierre con 20ºC que conservará la posibilidad de chaparrones aislados, atención el que vuelva tarde, más por el viento que por la lluvia.

Clima del miércoles: vuelve el sol a la tarde

El miércoles comenzará con cielo mayormente nublado, aunque sin estimación de precipitaciones. La circulación de aire frío durante la madrugada nos dejará una mañana mucho más fresca con el mercurio desde 16ºC con viento moderado a regular desde el sudeste. Con el paso de las horas se correrán las nubes hasta llegar a un mediodía soleado y ventoso. Hacia la tarde se intensificará el viento que llegará desde el este, el que ande por la calle a merced del chiflete podría tener una percepción de la temperatura mucho más baja con respecto a los 25ºC que marque el termómetro. La noche cerraría con cielo despejado, menos viento y 25ºC.

Clima del jueves: sol entrecortado

El jueves espera por un amanecer parcialmente nublado, con viento moderado desde el este y 18ºC de mínima. Se esperan algunos retazos de nubosidad baja que nos dejen sol intermitente hasta el mediodía. La tarde se proyecta con buenas cuotas de sol, y se mantendrá el viento desde el río para que el termómetro siga tranquilo y se rinda en 24ºC. La noche mostraría viento moderado desde el sudeste, cielo algo nublado y 22ºC.

Clima del viernes: la noche en duda

Para el viernes se espera una jornada a puro nubarrón donde no se descartan algunas precipitaciones aisladas. La mañana sería la única franja estable del día donde no se descarta algún pasaje donde el sol le gane a las nubes. La tarde comenzaría a mostrar desmejoras, con el cielo nublándose progresivamente, con viento desde el noreste y máxima de 25ºC. Aunque la posibilidad es baja, alguna lluvia vespertina no desentonaría. La noche será la franja más sensible a precipitaciones, los que tengan algo en la agenda nocturna deberán estar atentos a nuevas actualizaciones. A las 11:46, unos minutos antes del mediodía, se producirá el equinoccio y será oficialmente otoño en el hemisferio sur.

Comienza el otoño esta semana Pavel Bednyakov - AP

Borrador del fin de semana: cómo estará el clima el sábado y el domingo

El sábado se espera por un reingreso de aire frío y podría llover, veremos que dicen las nuevas corridas de los modelos de simulación con el paso de los días. El domingo se mantendría nublado, aunque sin estimación de precipitaciones.

Día Temp. Mínima Temp. Máxima Clima Viento Lluvias Lunes 24°C 29°C Inestable y pesado (humedad alta). Moderado del Norte; ráfagas de 50 km/h del Este. Probables desde el mediodía y tormentas aisladas. Martes 22°C 26°C Tiempo severo y descenso de temperatura. Norte rotando al Sudoeste/Sur con ráfagas fuertes. Tormentas fuertes, actividad eléctrica y posible granizo. Miércoles 16°C 25°C Mayormente nublado a soleado (más fresco). Moderado a regular del Sudeste y Este. Sin precipitaciones estimadas. Jueves 18°C 24°C Sol intermitente con nubosidad baja. Moderado del Este y Sudeste. No se esperan lluvias. Viernes 19°C* 25°C Nublado; comienza el otoño (equinoccio). Desde el Noreste. Inestabilidad creciente; noche con lluvias probables.

Eso es todo, amigos. Se abre un período de 48 horas donde varias ciudades del centro del país podrían quedar expuestas a tormentas fuertes y acumulados de más de 100 mm que exigirán un monitoreo muy riguroso del tracking de los núcleos de tormenta. Es la época del año donde se producen las tormentas más fuertes, las llamadas “tormentas equinocciales” o “tormentas de transición”, mientras el polo sur ya empieza a comportarse otoñalmente con pulsos mucho más fríos, el Río de la Plata sigue teniendo características veraniegas y por eso suelen darse los choques de masas más fuertes. El verano tiene su mandato vigente hasta la mañana del viernes, si el termómetro no toca los 30ºC hoy habrá que esperar hasta el final de la primavera para una tarde de calor estival. Entramos en la fase final del verano que junto a los primeros días de abril son los que suelen dejar las tormentas más intensas, no subestimen alertas.

¡Buena semana para todos!

@JopoAngeli