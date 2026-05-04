Adopción: Buscan una familia para Guadalupe, una adolescente de 16 años

El el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas de Río Segundo, Córdoba lanzó una convocatoria pública abierta a todas aquellas personas o parejas que sientan que puedan adoptar y asumir la responsabilidad de convertirse en la familia de Guadalupe, una adolescente de 16 años .

Se trata de una adolescente que actualmente está viviendo con una familia de acogida que nos cuenta que se levanta todos los días de buen ánimo, que es responsable, cariñosa, solidaria y muy resiliente. Dicen que es una joven hermosa que se merece un futuro maravilloso. Cursa el segundo año del secundario y le va muy bien. En su tiempo libre le gusta ver videos en el celular, escuchar música y pintar. Además, va a una academia de arte y forma parte de un grupo scout. También tiene una gata que ama y cuida muy bien que se llama Lupe. Guadalupe desea formar parte de una familia y le gustaría que tuviera otros hijos con quienes conversar.

Desde el Juzgado aclaran que ella requiere de apoyo en distintas áreas (psicopedagogía, fonoaudiología y psicología), fundamentales para su crecimiento y bienestar integral. Buscan una familia que se comprometa a sostener estos acompañamientos y le brinde el amor y la contención necesarias para estimular su desarrollo y autonomía.

Las personas interesadas en postularse para la adopción pueden escribir a convocatoriasadopcion@justiciacordoba.gob.ar y citar el número de referencia de esta convocatoria: Referencia N° A 02/26 (Guadalupe)

Las convocatorias públicas son la última oportunidad para encontrarles una familia a los niños, niñas y adolescentes que viven al resguardo del Estado. Son un llamado abierto a toda la comunidad para que toda persona o pareja de cualquier lugar de la Argentina que esté interesada en postularse para adoptarlos, pueda hacerlo, ya que no hace falta vivir en las provincias donde se encuentran los niños, salvo que eso se pida expresamente.