2019: el año en que triunfan en el mundo las escritoras del país del #NiUnaMenos

Las ocho escritoras premiadas que homenajean hoy en Diputados: Mariana Enriquez, María Moreno, María Gainza, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Selva Almada, Leila Guerriero y Ángela Pradelli

28 de noviembre de 2019

Este año será recordado como aquel en que escritoras argentinas de diferentes generaciones y estéticas obtuvieron un reconocimiento internacional inaudito. La literatura escrita por mujeres en el país del #NiUnaMenos cosechó distinciones de instituciones, jurados selectos y lectores. En mayor o menor medida, las ocho autoras galardonadas en el exterior se asumen como defensoras de los derechos de las mujeres. Ellas: Mariana Enriquez, María Moreno, María Gainza, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, Selva Almada, Leila Guerriero y Ángela Pradelli serán homenajeadas esta tarde, a las 18, en la Cámara de Diputados de la Nación, con un acto abierto al público.

Claudia Piñeiro abrió el año de los grandes premios a escritoras argentinas con dos distinciones: el Pepe Carvalho de novela negra y el Blue Metropolis candadiense Crédito: Alejandro Guyot

En orden cronológico, la primera ganadora del año fue la narradora y guionista Claudia Piñeiro, que por su labor literaria obtuvo en abril el premio canadiense Blue Metropolis, meses después de haberse alzado con el Pepe Carvalho de novela negra, que recibió en Barcelona a fines de enero. "El hecho de que se hayan sumado tantos premios internacionales tiene que ver con lo que escribimos, sin duda, pero también con que más hombres nos leen -dice la autora de Las maldiciones a LA NACION-. He sido jurado de premios internacionales a lo largo del tiempo y ya es muy difícil que llegue un jurado varón que no haya leído a mujeres o que tenga prejuicios con un punto de vista femenino, como si desde lo femenino no se pudiera abarcar lo universal". Según Piñeiro, antes no era frecuente que pasara eso.

María Moreno ganó el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas

A ella le siguió María Moreno, que recibió el Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas, que otorga el Ministerio de las Culturas de Chile. "Es una escritora que transgrede los géneros, elimina las fronteras en un proyecto que lee los desechos de la cultura sin juzgar, cambiándolos de signo, liberando su lectura, ampliando sentidos en una actitud crítica y libertaria", dictaminó el jurado. "Mujeres de la bolsa", texto que Moreno leyó en 2015 en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, se reconoce como uno de los escritos fundacionales del movimiento #NiUnaMenos.

De Angela Pradelli fue el Mejor LIbro en Español para la Asociación de Escritores Chinos en Shangái Crédito: Diego Spivacow/aFV

Por su novela La respiración violenta del mundo, Ángela Pradelli mereció el Mejor Libro en Español publicado en 2018, según por la Asociación de Escritores Chinos en Shanghái. La obra de esta autora del sur del conurbano bonaerense se comenzó a traducir al chino, un mercado que los escritores argentinos empiezan a conquistar con sus relatos y poemas. Esta semana se supo, además, que Pradelli figuraba en la lista de candidatos al prestigioso premio Cervantes 2019, que fue para el poeta catalán Joan Margarit.

Luisa Valenzuela, la primera mujer en quedarse con el Premio Internacional Carlos Fuentes Crédito: Leo Vaca/AFV

La presidenta del Centro PEN Argentina, Luisa Valenzuela, fue en 2019 la primera mujer en ganar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en idioma español, que se otorga en México. La autora de Cola de lagartija y El Mañana ya se encuentra en ese país para inaugurar el salón que llevará el nombre de Carlos Fuentes en la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que abrirá sus puertas al público el próximo sábado.

Maria Gainza viajará a la FIL Guadalajara en estos días para recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz; además, su libro anterior, "El nervio óptico", fue elegido en el top 100 de The New York Times Crédito: Diego Spivacow/AFV

Otro premio mexicano recayó en María Gainza, que por su segunda novela, el thriller de los falsificadores de arte La luz negra, obtuvo el Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la FIL Guadalajara. Hacia allí también volará la escritora y crítica de arte. Paralelamente, la versión en inglés del primer libro de Gainza, El nervio óptico, fue elegido esta semana por The New York Times como uno de los libros extranjeros del año en Estados Unidos.

Mariana Enriquez obtuvo el Alfaguara de Novela por Nuestra parte de noche, novedad en librerías por estos días Fuente: Archivo - Crédito: Anagrama

Casi en simultáneo, y sin dar respiro a los cronistas, se conocieron los primeros días de este mes los nombres de las ganadoras de otros tres destacados premios. El primero en difundirse fue el de Mariana Enriquez, que ganó el Herralde de Novela (de la editorial Anagrama) por Nuestra parte de noche, recreación de los años de dictadura en clave de terror que llega a las librerías argentinas en estos días. Horas después, desde Edimburgo se conoció la noticia de que Selva Almada había recibido el First Book Award, concedido por el Festival Internacional del Libro de esa ciudad a su primera novela, El viento que arrasa, traducida al inglés por el sello Charco Press. Y, por último, la periodista y editora Leila Guerriero se alzó con el Premio Manuel Vázquez Montalbán en la categoría de Periodismo Cultural y Político. El premio en reconocimiento a su obra fue otorgado por el Colegio de Periodistas de Cataluña.

Selva Almada recibió el First Book Award por la traducción de su primera novela en Edimburgo Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Para coronar este 2019 literario e internacional, las ocho escritoras serán homenajeadas esta tarde en la Cámara de Diputados de la Nación, en un acto promovido por el presidente de la Comisión de Cultura, Daniel Filmus. "Es un honor distinguir en el Congreso a prestigiosas escritoras argentinas por su reconocida trayectoria a nivel internacional. Estamos orgullosos de que hayan sido premiadas en diversos países por colocar la literatura y la cultura nacional en el máximo nivel mundial", declaró el diputado, que promueve la sanción del proyecto de ley del Instituto Nacional del Libro Argentino (que apoyan las escritoras premiadas).

La cronista Leila Guerriero ganó el premio de periodismo catalán Manuel Vázquez Montalbán Crédito: Alejandro Guyot

