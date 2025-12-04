7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 4 al miércoles 10 de diciembre en Buenos Aires
- Feria EDITA. El sábado 6 y domingo 7 se realiza la novena edición de EDITA en La Plata (frente al Museo Provincial Emilio Pettoruti, Av. 51 entre 5 y 6), con entrada libre y gratuita; habrá más de 150 editoriales independientes, charlas, talleres, lecturas, música en vivo y espacio para niños. El sábado abre de 12 a 21 y el domingo de 15 a 21 h. Entre las actividades principales figuran “Nos mueve el poema”, “Una fascinación” y más encuentros literarios, además de un ciclo infantil. Entre los invitados principales estarán Sergio Bizzio y Esther Cross.
- Concierto en Arthaus. Este 6 y 7 de diciembre, en Bartolomé Mitre 434, el Ensamble Arthaus cierra el año con La vida encuentra su camino, un concierto inmersivo que combina en vivo la música onírica del compositor inglés Bryn Harrison con una videoinstalación en cinco pantallas creada especialmente por Charly Nijensohn, artista visual argentino radicado en Alemania. Con dirección de Pablo Druker y siete músicos en escena, las funciones serán el sábado 6 a las 17.30 y 20 h, y el domingo 7 a las 18.30 h; las entradas se consiguen por Alternativa Teatral.
- Muestras. La galería Herlitzka & Co. inaugura dos muestras simultáneas: Ojo de agua, primera individual del artista argentino Hernán Salamanco, y Plumarios, del peruano Mariano León, en la sala E. Ambas propuestas exploran la memoria y la carga simbólica de materiales poco convencionales, y consolidan el enfoque de la galería hacia el arte contemporáneo latinoamericano y el diálogo entre generaciones. Puede visitarse en Libertad 1630, de lunes a viernes de 11:30 a 19, y los sábados con cita previa.
- Charla. En el Palacio Libertad se realizará la charla Antonio Pujia: La escultura en clave poética, a cargo de Analía Romero y Nicolás Boschi, discípulos del escultor. El encuentro se centrará en la técnica de la encáustica —originada en el Antiguo Egipto y basada en el uso de cera de abeja como aglutinante de pigmentos—, con una demostración de sus principios, aplicaciones en escultura y pintura, y su vigencia en el arte contemporáneo. La actividad es gratuita, no requiere entrada previa y se accede por orden de llegada hasta completar el cupo.
- Ensayo. En el Museo Moderno, Maricel Álvarez presenta Yo y este misterio, aquí estamos (Pequeña Suite de mí misma), un ensayo performático en el que dialoga en escena con cuatro muñecas creadas a su imagen, cada una vinculada a personajes que interpretó en Dolor exquisito, Hécuba o el gineceo canino, Orlando. Una ucronía disfórica y Medea meditativa. La pieza revisita esas experiencias a través de textos de Whitman, Sophie Calle, García Wehbi, Ibarlucía y Quignard. Las funciones serán el viernes 5 de diciembre a las 17 y 19 h, y el sábado 6 en los mismos horarios. Las entradas se adquieren acá.
- Japón en Argentina. La Embajada del Japón en Argentina cierra el ciclo “Japón en su escritura” con la visita del maestro Ryuho Hamano, figura destacada de la caligrafía japonesa. En Buenos Aires ofrecerá un taller gratuito, una demostración en vivo, una visita guiada y actividades especiales en colaboración con la Biblioteca del Congreso. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita, más información acá.
- Arte y naturaleza. El sábado 6 de diciembre a las 18 h, el MuseoCampo Cañuelas (Ruta 6 - Km 95) presenta Compleja esperanza, una obra-instalación que culmina un proceso colectivo y funciona como homenaje a Luis Felipe Noé. El proyecto, impulsado por la Fundación Luis Felipe Noé y la Fundación Tres Pinos, reunió a profesionales de diversas disciplinas y se articula alrededor de la idea “uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan”. Entradas acá.
