7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del jueves 5 al miércoles 11 de febrero en Buenos Aires, Punta del Este y la Costa Atlántica
- Entrevista a Liniers. Charla abierta con el historietista, ilustrador y editor argentino, creador de la tira Macanudo. Liniers conversará con el escritor y guionista Luciano Saracino el martes 10 a las 19 en la librería Eterna Cadencia (Honduras 5582). Tras la charla, firmará ejemplares. Actividad gratuita.
- Bienal de Arte Indígena. La primera edición de este encuentro reunirá obras realizadas en cerámica, pintura, madera y textiles por 46 artistas indígenas de la Argentina, Perú, Paraguay, Brasil y Chile. Desde el miércoles a las 18 hasta el 12 de abril en Pabellón de las Bellas Artes de la UCA (Av. Alicia Moreau de Justo 1300), de lunes a lunes de 11 a 19.
- Intervención sonora. En el marco de la exposición Horizontes superpuestos, de David López Mastrangelo, el Sindicato Creativo de Sonido -dúo integrado por Ju Camps y Juan T- realizará en Fundación Andreani (Av. Don Pedro de Mendoza 1987) una intervención el domingo de 16 a 19, a través de micrófonos de contacto instalados en la estructura de la obra y en la arquitectura diseñada por Clorindo Testa.
- Esferas digitales. Así se titula la muestra de Lucas Gutiérrez que se inaugurará hoy a las 19 en Artlab Galería (Roseti 93). Reúne obras audiovisuales que exploran la materialidad digital y la abstracción computacional a través de una instalación compuesta por una proyección panorámica de gran escala (formato 16:5) y pantallas verticales dedicadas a procesos y desarrollos de obra. En el núcleo de la exhibición, tres piezas construyen universos digitales autónomos generados en tiempo real, donde la relación entre forma, algoritmo y sonido dialoga con la textura y el detalle visual. Entrada con inscripción previa, hasta agotar la capacidad de la sala.
- Cultura de Verano. La Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1, La Boca) presentará mañana desde las 20.30 un mini recital seguido de la proyección de la película Gatillero, al aire libre. Y el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) presentará durante todo el mes ciclos de cine, música en vivo en la terraza, performances, talleres y charlas.
- Vuelve el cine a Proa. El domingo 8, en Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929, La Boca), empieza el ciclo de cine “Detrás del marco: el arte y sus estructuras invisibles”, presentado por Alicia de Arteaga. Habrá funciones todos los domingos de febrero, de 17 a 19, en el auditorio. Programa, en este enlace.
- Títeres para todos. En la Casa del Historiador (Bolívar 466) el miércoles 11 a las 17 se podrá ver Beethoven, teatro de títeres, una propuesta que recorre la vida y el legado del compositor a través de una casa de Viena a escala. Pensado para toda la familia, requiere inscripción previa.
