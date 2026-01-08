7 recomendados de arte y cultura para esta semana

Fotografía en la playa. Hasta el 11 de enero se lleva a cabo una nueva edición de Focus, el Festival de Fotografía de José Ignacio, con distintas actividades, distribuida entre la Galería de las Misiones, el Faro, espacios públicos y sedes cercanas. El festival reúne exposiciones, instalaciones urbanas, talleres, revisión de portafolios y conferencias. El viernes, a las 18.30, charla Abierta de Oscar Muñoz y José Roca en Galería de las Misiones.

Gaucho, charro, Cowboy. La Fundación Cervieri Monsuárez (Eugenio Sainz Martínez, esquina Los Cisnes) inauguró su programa expositivo 2026 con The Office of Inter-American Affairs Presents: Uruguay, un proyecto de Ana Segovia curado por Magalí Arriola, que se podrá visitar hasta el 5 de abril. La muestra combina pintura, instalación y performance para revisar los imaginarios construidos sobre la figura del gaucho a partir del cine y la cultura visual del siglo XX, en diálogo con el paisaje local y la tradición pictórica uruguaya.

Blaneario del Viejo Hotel. Eduardo Sacheri presentará su novela Qué quedará de nosotros este viernes, a las 18, en conversación con la periodista y traductora Flavia Pitella en Ostende (Juan de Garay y Rambla Sud).

Jugar mientras se aprende. En el Museo Histórico Nacional (Defensa 1600) se realizará un recorrido participativo para el público infantil por las salas del museo, con la idea de compartir historias de juegos y tiempo libre a partir de piezas de la colección. El sábado 10, a las 15.

Caaporá: cuerpos pintados y travesías americanas. El miércoles 14, a las 17, se realizará una visita guiada especial por la exhibición Caaporá, a cargo de la curadora María Elena Babino. La entrada es libre y gratuita y su cupo es limitado. En el Museo de Arte Español Enrique Larreta (Juramento 2291).

A clase de historia. El exdirector del Museo Histórico Nacional Gabriel Di Meglio estará a cargo de la charla “Unitarios y federales. A 200 años de un conflicto decisivo”. El miércoles 13, a las 19, en JJ Circuito Cultural (Jean Jaurés 347).

Alan Pauls en la terraza. El club social y literario creado por Filba y la librería Eterna Cadencia arranca la temporada de verano con una charla con el escritor argentino que reside en Berlín. Será el miércoles 14, a las 19, en Eterna Cadencia (Honduras 5582). La entrada es libre y gratuita.